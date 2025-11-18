Llegan a Panamá los primeros 17 mil arbolitos de Navidad: vienen de Canadá y de Oregón

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El espíritu navideño comenzó a sentirse en el país tras el arribo al país de los primeros 32 contenedores de arbolitos naturales, que en conjunto suman alrededor de 17 mil pinos.

De estos, 25 contenedores llegaron desde Canadá y 7 proceden de Oregón, Estados Unidos, informó este martes 18 de noviembre el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) a través de la Dirección Nacional de Cuarentena Agropecuaria.

La llegada de los arbolitos marca el inicio de una tradición de fin de año esperada por cientos de familias panameñas, que cada diciembre llenan sus hogares con el característico aroma fresco de los pinos naturales.

Para esta temporada, el Mida proyecta el ingreso de unos 60 contenedores, cada uno con entre 500 y 600 árboles, dependiendo del tamaño.

Pero detrás de esta postal navideña hay un “estricto trabajo técnico”, indican las autoridades. El subdirector de Cuarentena Agropecuaria, Luis Benavides, explicó que especialistas de la entidad viajaron hasta Oregón para inspeccionar directamente las plantaciones y centros de embalaje.

Inspección de los pinos antes de su comercialización en Panamá para esta Navidad 2025. Cortesía/Mida

El objetivo: evitar el ingreso de insectos o plagas que representen un riesgo para “el patrimonio fitosanitario nacional”.

En octubre, una misión técnica del MIDA realizó inspecciones previas al envío, tomó muestras de abetos y pinos, y certificó siete contenedores en origen, garantizando que cumplieran con los requisitos de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal.

Mientras que los arbolitos provenientes de Oregón llegan directamente a los centros de expendio tras la revisión en sitio, los procedentes de Canadá son inspeccionados a su llegada al puerto panameño.

El MIDA reiteró que el propósito central es asegurar que los arbolitos ingresen al país en óptimas condiciones, libres de plagas y “listos para convertirse en el centro de las celebraciones navideñas en miles de hogares”.