¿Llegarán los operadores móviles virtuales a competir en telefonía en Panamá?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Se trata de operadores que no necesitan construir redes propias, sino que utilizan la infraestructura de los operadores existentes para ofrecer sus planes.

Tras la suspensión provisional del aumento de tarifas de telefonía celular de Cable & Wireless Panamá (Más Móvil) y Tigo Panamá, en el marco de una investigación por presuntas prácticas monopolísticas, ahora la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) está recomendando la entrada de operadores móviles virtuales (OMV) al mercado.

La sugerencia la hacen a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), como un mecanismo que, consideran, generará más competencia para los usuarios en Panamá.

La entidad señaló que esta recomendación se realiza en el marco de la Ley 45 de 2007 de Panamá, que regula la libre competencia y la defensa del consumidor.

Según Acodeco, permitir operadores móviles virtuales —empresas que prestan servicios utilizando la infraestructura de operadores que ya cuentan con redes— podría traducirse en más marcas, planes innovadores y mejores precios para los consumidores, además de un mejor uso de la infraestructura existente.

La figura se ha implementado en Colombia, Perú, Chile, Brasil, México y Estados Unidos, así como en España.

En Colombia, por ejemplo, ofrecen modalidades prepago, cuentas controladas y paquetes con vigencia de 3 a 30 días, ajustados a diferentes perfiles.

El llamado de Acodeco se da en un contexto donde el mercado de telefonía celular en Panamá ha quedado concentrado en dos grandes operadores.

La salida definitiva de Digicel Panamá en 2024, tras 16 años en el país, dejó al mercado con solo Cable & Wireless Panamá (CWP) y Tigo.

Digicel inició un proceso de liquidación voluntaria, y según sus ejecutivos, la decisión se debió a la imposibilidad de competir frente a empresas que, de acuerdo con ellos, ofrecían sus servicios por debajo del costo de producción, así como a la falta de condiciones para un tercer competidor tras la fusión de CWP y Claro.

Con la salida de Digicel, aproximadamente el 70% de sus usuarios logró migrar sus líneas prepago y pospago a las otras dos operadoras antes del cierre definitivo.

En su momento, solo una operadora mostró interés por la concesión de Digicel en una segunda convocatoria, y los intentos por atraer un nuevo competidor fracasaron.

Ahora, con la recomendación de Acodeco de incorporar la figura del operador móvil virtual, surge la pregunta sobre cómo reaccionarán los operadores actuales del mercado panameño.

Será vital esperar si estas empresas acogen la medida como una oportunidad para generar alianzas o la perciben como una amenaza a su posición, y cómo impactará finalmente en la competencia, los precios y la diversidad de servicios disponibles para los usuarios.

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