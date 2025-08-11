Lo bueno, lo malo y lo feo del presupuesto de Panamá para 2026, según Barclays

Exclusivo Suscriptores

El proyecto de presupuesto del año fiscal 2026 de Panamá, presentado en la Asamblea Nacional por el Ministerio de Economía y Finanzas por $34,900 millones presenta varios desafíos y retos que preocupan a la banca de inversiones inglesa Barclays.

En un informe titulado ‘Presupuesto: lo bueno, lo malo y lo feo’, elaborado por Néstor Rodríguez y Jason Keene de Barclays, se indica que en el presupuesto “si bien las autoridades mantienen el compromiso de contener ciertos gastos y cumplir con las metas establecidas por ley, se enfrentan a ingresos estructurales débiles y rigideces persistentes”.

Debido a esto, Barclays menciona que mantienen la proyección de que Panamá tendrá déficits fiscales superiores tanto este año como el próximo.

En específico indican que el déficit estimado según los calculos de esta banca de inversión es de 5% del PIB para 2025 y 4.4% para 2026, ambos por encima la meta del gobierno de 3.8% y 3.5% respectivamente.

Para los analistas de Barclays falta una estrategia de financiamiento más clara, orl o que el Ejecutivo panameño tendrá que depender más de la deuda externa que de la interna.

En tal sentido, Barclays estima que ante la persistencia de altas necesidades de financiamiento en los próximos años, el Gobierno tendrá que realizar emisiones de bonos externos de hasta 3,500 millones de dólares este año y hasta 4,000 millones de dólares en 2026.

Lo bueno

El presupuesto total para 2026 asciende a 34,900 millones de dólares , superior a los 30,100 millones de dólares aprobados para 2025, pero incluye todo el sector público, no solo el sector público no financiero (SPNF).

Se proyecta un déficit del 3.4% del PIB para 2026 , inferior al 3.9% de 2025 y dentro del límite del 3.5% establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF).

Los supuestos de crecimiento económico se consideran realistas, con cerca del 4% en términos reales y 5 % nominales.

La consolidación fiscal propuesta se basa principalmente en la contención del gasto, con dos medidas clave:

Control de sueldos, salarios y algunas transferencias , reduciendo el gasto primario corriente en 0,4 puntos porcentuales al 14,8 % del PIB.

Reducción de la inversión pública en 0,4 puntos porcentuales, hasta el 5,6 % del PIB.

En conjunto, los gastos totales se reducirían marginalmente, de 24.7% a 24.3% del PIB.

Barclays también valora que las autoridades reconocen los desafíos fiscales estructurales: aumentos automáticos de salarios públicos, obligación legal de destinar el 7% del PIB a educación y aumento del costo del servicio de la deuda.

Lo malo

Cifras presupuestarias poco fiables, con ingresos y gastos sobreestimados históricamente.

El déficit del gobierno central aumentaría a 4.4% del PIB (presupuesto) frente al 3.1% en 2025, debido a menores ingresos y mayor gasto.

Gasto presionado por: Aumento de contribución a pensiones (1.5% del PIB vs 0.6% previo) y los intereses de la deuda que suben a 3.8% del PIB.

Barclays proyecta déficit más alto que el oficial: Gobierno central: 5.8% del PIB en 2025 y 5.6% en 2026. Y en el Sistema Público no financiero: 5% en 2025 y 4.4% en 2026 (por encima de metas).

Riesgo de rebaja de calificación por Moody’s antes de fin de año.

“La rigidez general de los gastos, tanto en el presupuesto como en la ejecución, ha sido una preocupación para la calificación de Panamá y probablemente seguirá siéndolo antes de la próxima revisión de Moody’s, donde todavía creemos que es probable una rebaja”.

Lo feo