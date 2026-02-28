Lo que debe saber si usas Yappy como principal método de cobro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Recibir pagos por Yappy puede parecer tan simple y normal como compartir un número de celular, pero cuando las transferencias comienzan a multiplicarse, la historia cambia.

Yappy, S.A. establece que los usuarios que, durante dos meses consecutivos, superen las 50 transacciones mensuales y acumulen más de $10,000 al mes serán clasificados como “comercios informales”.

La etiqueta no es solo nominal. Quienes entren en esa categoría deberán pagar una comisión de 1% más ITBMS por cada pago recibido, con un mínimo de dos centavos por movimiento.

El descuento se aplicará automáticamente en cada transacción y quedará reflejado tanto en el historial de la aplicación como en la cuenta bancaria vinculada.

Antes de que el cobro empiece a correr, la empresa enviará una notificación por correo electrónico a los usuarios identificados bajo este perfil. La facturación llegará dentro de los primeros diez días de cada mes.

El monitoreo abarca todas las transferencias recibidas, sin importar el banco desde el cual se realicen.