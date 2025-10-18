Lo que el gobierno de Panamá le ofreció a Chiquita para reactivar las fincas bananeras en Bocas del Toro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Luego del refrendo de la Contraloría General de la República, el Gobierno de Panamá hizo público el Memorando de Entendimiento firmado el pasado 29 de agosto con la empresa Chiquita Panamá LLC, que permitirá reactivar las operaciones bananeras en Bocas del Toro tras meses de incertidumbre laboral y económica en la región.

En el documento se indican los antecedentes que llevaron a la paralización y posterior cierre de las operaciones de la bananera.

Precisa que el 28 de abril de 2025, los sindicatos Sitraibana y Sitrapbi declararon una huelga que se extendió por más de dos meses, paralizando las operaciones y afectando miles de empleos.

Debido a esa situación la empresa terminó más de 6,400 contratos por abandono laboral, con aval del Ministerio de Trabajo.

El 23 de mayo, Chiquita suspendió indefinidamente sus actividades en Changuinola y Almirante, alegando fuerza mayor.

Luego de negociaciones se logró el acuerdo suscrito en Brasilia para retomar las operaciones en Bocas del Toro y contratar al menos a 5,000 trabajadores en dos fases.

Principales puntos del acuerdo

Reactivación progresiva: Chiquita retomará la producción en las plantas y fincas de Bocas del Toro, priorizando aquellas con mayor capacidad operativa y potencial exportador.

Inversión y modernización: La empresa se comprometió a realizar inversiones en infraestructura, tecnología agrícola y manejo sostenible de los suelos.

Estabilidad laboral: El Gobierno y Chiquita acordaron mantener los empleos existentes y promover nuevas contrataciones locales conforme avance la reactivación.

Compromiso ambiental: El plan incluye medidas de sostenibilidad y reducción del impacto ambiental, en línea con los estándares internacionales del sector.

Supervisión estatal: El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y el Ministerio de Trabajo (Mitradel) darán seguimiento al cumplimiento del acuerdo.

Apoyo logístico: Se facilitará el acceso a puertos y rutas de exportación para asegurar la competitividad del banano panameño.

Vigencia: El memorando establece un periodo inicial de aplicación y evaluación de resultados en los próximos 12 meses, es decir hasta el 29 de agosto de 2026.

Los nueve compromisos del Gobierno panameño

El acuerdo detalla que el Estado se compromete a:

Garantizar seguridad jurídica e institucional: Fomentar un entorno que brinde estabilidad legal y confianza a la empresa para operar y expandir sus inversiones en el país. Promover un entorno estable y justo: Impulsar políticas y acciones que favorezcan la inversión privada, el empleo digno y el desarrollo productivo en Bocas del Toro. Facilitar trámites y permisos: Coordinar, dentro de sus competencias, la emisión de todos los permisos, licencias y autorizaciones necesarias para la reactivación de las operaciones, incluyendo aquellas relacionadas con el modelo de aparcería agrícola, la exportación y la comercialización del banano. Emitir aprobaciones administrativas: Agilizar los actos administrativos y colaborativos que permitan la puesta en marcha de las operaciones bajo las modalidades acordadas. Evaluar incentivos legales, fiscales y aduaneros: Analizar y aplicar, dentro del marco de la ley, medidas que contribuyan a la sostenibilidad del modelo de reactivación del sector bananero. Implementar programas sociales y de capacitación: Desarrollar iniciativas de apoyo, formación y reconversión laboral para los trabajadores afectados por la huelga ilegal y los nuevos colaboradores que se incorporen al modelo productivo. Preservar la seguridad y el orden público: Garantizar la estabilidad institucional en las zonas de producción, empaque, transporte y exportación, asegurando la continuidad de las operaciones. Coordinar con sectores públicos y privados: Impulsar la cooperación entre entidades estatales, empresas y comunidades locales para la reactivación integral de la actividad bananera. Fortalecer la competitividad del sector: Promover alianzas interinstitucionales para el desarrollo de programas de investigación, innovación agrícola y fortalecimiento comunitario que consoliden la cadena de valor bananera panameña.

Los cinco compromisos de Chiquita Panamá

Por su parte, la empresa Chiquita Panamá LLC se compromete a:

Reactivar las operaciones bananeras en Bocas del Toro dentro de un plazo razonable, bajo modalidades de participación colaborativa y con las aprobaciones de las autoridades competentes. Cumplir con todas las obligaciones contractuales vigentes adquiridas con el Estado panameño, conforme a los acuerdos previos firmados con la Nación. Mantener la supervisión de calidad y logística, asegurando la eficiencia en los procesos de control, transporte, comercialización y exportación del banano. Reincorporar progresivamente a trabajadores panameños, priorizando a los residentes de Bocas del Toro, mediante un plan en dos fases: Primera fase: limpieza y recuperación agrícola, con la contratación de aproximadamente 3,000 trabajadores, dentro de los primeros 45 días posteriores a la firma del acuerdo. Segunda fase: cosecha y empaque, con la incorporación adicional de 2,000 trabajadores, prevista para completarse a más tardar en febrero de 2026. Mantener un diálogo permanente con comunidades y autoridades locales, promoviendo la comunicación y la cooperación en todas las etapas del proceso de reactivación.

Cronología de la reactivación bananera en Bocas del Toro

29 de agosto de 2025: El Gobierno panameño y Chiquita Panamá LLC firman el memorando de entendimiento para reactivar las operaciones bananeras en Bocas del Toro. El acuerdo establece compromisos de inversión, generación de empleo y seguridad jurídica para la empresa y los trabajadores.

30 de agosto Chiquita confirma una inversión de 30 millones de dólares para reactivar y retomar las operaciones en Panamá, tras meses de paralización por el conflicto sindical que afectó al sector.

18 de septiembre de 2025: El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, anuncia que Chiquita inicia operaciones en Bocas del Toro a través de un contratista, en la primera fase del plan, centrada en mantenimiento y evaluación de las fincas bananeras.