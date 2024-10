Los 100 años de Jimmy Carter: la sombra de un gigante

Escuchar audio noticia

James Earl Carter Jr., cumple hoy 100 años de edad. Carter fue el trigésimo noveno presidente de Estados Unidos (1977-1981), el más longevo de todos los expresidentes de dicho país y para los panameños una figura imborrable de nuestra historia por su enorme contribución a la recuperación de nuestra soberanía sobre el Canal de Panamá y por la defensa de los valores democráticos en nuestro país.

Desde el 18 de febrero de 2023, la Fundación Carter anunció en sus redes sociales, que el ex presidente Carter estaba recibiendo “cuidados paliativos” en su residencia en el Estado de Georgia. En años recientes, Carter fue tratado de un cáncer hepático, un tumor cerebral y otras afectaciones. El ex mandatario dio instrucciones de que no quería nuevas intervenciones quirúrgicas y que en su lugar prefería estar en su residencia junto a sus seres queridos.

Carter, el presidente No. 39 de los Estados Unidos, tuvo un breve mandato caracterizado por graves conflictos domésticos e internacionales que marcaron su legado. Aunque es uno de los políticos con más experiencia militar previa al ascenso a la presidencia de Estados Unidos, se le consideró débil y pacifista. Carter fue comandante de un submarino nuclear de la marina de su país por lo que conocía de primera mano el riesgo de una guerra nuclear.

Su gobierno

A Jimmy Carter le correspondió recoger los pedazos del colapso del orden político interno de Estados Unidos proveniente del Caso Watergate (1974) y el fracaso geopolítico en la guerra de Vietnam con una retirada vergonzosa para Estados Unidos (1975).

Carter representó un giro de 180 grados de esas políticas. Sin embargo, la crisis de los precios del petróleo ocasionada por la inestabilidad del medio oriente, el secuestro de decenas de funcionarios diplomáticos estadounidenses en Irán, la invasión de Afganistán por la Unión Soviética y el Tratado del Canal de Panamá le pasaron una enorme factura al gobierno de Carter y al Partido Demócrata.

Los altos precios del petróleo causaron una enorme inflación en Estados Unidos, la más alta en tiempos modernos, lo que alimentó una significativa molestia social. El presidente Carter le pidió a su pueblo que ahorrara energía, compartiera automóvil, usara transporte público y evitara el exceso de gastos. Esas medidas chocaron con el espíritu individualista de gran parte de la población estadounidense.

Carter es un pionero en muchos campos. Durante su mandato se establecieron formalmente las relaciones diplomáticas de su país con China, lo que desmanteló el reconocimiento diplomático a Taiwán. Su gobierno se caracterizó por abrirles las puertas de los altos cargos a mujeres y a la población afro estadounidense. Carter fue un pionero en materia económica empujando una agenda en favor de las pequeñas y medianas empresas, lo que llevaría por ejemplo a la creación de la Administración de la Pequeña Empresa, (SBA por sus siglas en inglés). Esta entidad fue la que le concedió el primer financiamiento a la empresa Microsoft, y cuyas políticas de compras e incentivos, le abrieron mercado a Apple Computers.

Panamá

El legado de Jimmy Carter en Panamá es sumamente importante. Desde que en 1964 se restablecieron las relaciones entre Panamá y Estados Unidos (que se rompieron por los hechos del 9 de enero de ese año), ambos países se concentraron en el desarrollo de negociaciones bilaterales para crear un nuevo régimen canalero. Durante la dictadura del general Omar Torrijos, Panamá cambia de enfoque bilateral hacia una política multilateral consiguiendo que en marzo de 1973 se celebrara el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Panamá, para discutir sobre la situación del Canal. En febrero del año 1974 se firmó el Acuerdo Tack-Kissinger que básicamente es el esquema de lo que se convertiría en el Tratado Torrijos Carter. No había en ese momento en los Estados Unidos la voluntad política a nivel presidencial de jugársela el todo por el todo para entregar el Canal a Panamá. El presidente Jimmy Carter tomó posesión el 20 de enero de 1977 y menos de 8 meses más tarde, el 7 de septiembre de ese mismo año, firmó el tratado con el General Torrijos en la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington, DC.

Carter estuvo interesado en que Panamá recibiera el Canal pero a la vez impulsó la recuperación de la democracia en este país instando al general Torrijos a lo que se denominó “el veranillo democrático” con el regreso de los exiliados por la dictadura, la apertura de medios independientes como La Prensa y la libertad de formación de partidos políticos de oposición. La intención de Carter fue que Panamá desarrollara una democracia capaz de administrar pacíficamente el Canal.

En las elecciones de medio término en noviembre de 1978, el Partido Demócrata que había controlado el congreso perdió su mandato y los republicanos conquistaron una mayoría significativa de votos. Muchos de los Senadores demócratas cayeron a raíz de sus votos en favor de los Tratados Torrijos Carter. Luego de su salida del poder en 1981, Carter creó su fundación y el Centro Carter para la mediación en conflictos políticos, la promoción de la democracia y el respeto a los derechos humanos. El Centro Carter ha sido observador en numerosos procesos electorales, incluyendo el de Panamá en mayo de 1989, cuando ante un grotesco fraude electoral, el ex presidente Carter fue vehemente en sus críticas al gobierno militar. Con el regreso a la democracia el propio Carter y su fundación han respaldado una pluralidad de diálogos y han servido de observadores en las elecciones panameñas. El 14 de diciembre de 1999 bajo la presidencia del demócrata Bill Clinton, le correspondió a Jimmy Carter encabezar la delegación estadounidense que entregó el Canal a manos panameñas. Carter firmó una carta que le entregó a la entonces presidenta Mireya Moscoso. Su frase legendaria en ese momento fue: “it´s yours” (es suyo).

El 19 de noviembre de 2023 la esposa y compañera permanente de Carter la ex-primera dama Rosalyn murió a los 96 años de edad, en la casa que ambos habían compartido toda su vida. Jimmy Carter ha publicado más de una veintena de libros de su autoría incluyendo ensayos, cuentos para niños, una novela y un poemario escrito con Rosalyn. Su legado y su ejemplo perdurará por siglos.