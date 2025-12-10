Panamá, 10 de diciembre del 2025

    Secretaría de Energía

    Los combustibles bajarán de precio a partir de este viernes 12 de diciembre

    Henry Cárdenas P.
    Los nuevos precios de los combustibles estarán vigentes desde las 6:00 a.m. del viernes 12 de diciembre hasta las 5:59 a.m. del viernes 26. Archivo

    La Secretaría Nacional de Energía informó que los precios de los combustibles bajarán a partir de este viernes 12 de diciembre.

    De acuerdo con la tabla de precios divulgada por la entidad, la gasolina de 95 octanos se venderá a $0.86 por litro, bajando cerca de 2 centavos con respecto a su precio anterior, mientras que la de 91 octanos costará $0.81 por litro, unos 3 centavos menos.

    Con respecto al diésel bajo en azufre, se informó que se venderá a $0.81 por litro, lo que representa cerca de 6 centavos menos, en relación con su precio anterior.

    Los nuevos precios de los combustibles estarán vigentes desde las 6:00 a.m. del viernes 12 de diciembre hasta las 5:59 a.m. del viernes 26.

