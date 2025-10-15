Panamá, 15 de octubre del 2025

    Secretaría de Energía

    Los combustibles bajarán de precio a partir de este viernes 17 de octubre

    La Secretaría Nacional de Energía anunció este miércoles los precios de los combustibles que regirán a partir del viernes 17 de octubre, los cuales registran una disminución.

    La gasolina de 95 octanos se venderá a $0.88 por litro ($3.35 por galón), mientras que la de 91 octanos $0.85 por litro ($3.30 por galón). Con respecto al diésel bajo azufre el precio será de $0.82 por litro ($3.09 por galón).

    La gasolina de 95 octanos bajará unos dos centavos por litro, en comparación con el precio anterior, y la de 91 octanos, un centavo.

    El diésel bajó en azufre bajará unos dos centavos por litro.

    Los nuevos precios de los combustibles regirán a partir de las 6:00 a.m. del viernes 17 de octubre hasta las 5:59 a.m. del viernes 31 de octubre.

