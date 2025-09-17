Panamá, 17 de septiembre del 2025

    Secretaría de Energía

    Los precios de las gasolinas registrarán una leve disminución

    Henry Cárdenas P.
    Los nuevos precios de los combustibles estarán vigentes desde las 6:00 a.m. del viernes 19 de septiembre. Archivo

    La Secretaría Nacional de Energía dio a conocer este miércoles los nuevos precios de los combustibles, que regirán a partir de las 6:00 a.m. del viernes 19 de septiembre.

    De acuerdo con la tabla de precios, se registrará una disminución en las gasolinas de 91 y 95 octanos, mientras que el diésel mantendrá su precio.

    La gasolina de 91 octanos se venderá a $0.88 por litro ($3.33 por galón), mientras que la de 95 bajará a $0.92 ($3.48 por galón). Ambas gasolinas bajaron levemente.

    El precio del diésel se mantendrá en $0.83 ($3.14 por galón).

    Los nuevos precios de los combustibles estarán vigentes desde las 6:00 a.m. del viernes 19 de septiembre hasta las 5:59 a.m. del viernes 3 de octubre.

