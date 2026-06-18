Los retos de Panamá en empleo, educación y modernización del Estado, según el Banco Mundial

ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

Entrevista ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

Juan Pablo Uribe identifica entre los principales desafíos de Panamá la generación de empleo, el financiamiento de las Pymes, la formación del capital humano.

Con una economía que el Banco Mundial proyecta crecerá 3.9% en 2026, Panamá mantiene uno de los mejores desempeños de América Latina. Sin embargo, ese dinamismo convive con una tasa de desempleo de 10.4%, dificultades de acceso al crédito para las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y una brecha entre las habilidades que demanda el mercado laboral y las que ofrece el sistema educativo.

En una entrevista con La Prensa, Juan Pablo Uribe, director del Banco Mundial para Centroamérica y República Dominicana, abordó estos temas.

No hay poción ni receta mágica. Pero sí desafíos claros y tareas pendientes. Aquí parte de las respuestas de Uribe.

¿Cómo puede traducirse el crecimiento económico en más empleos?

Panamá sigue creciendo a un ritmo superior al de la mayoría de los países de la región, pero el reto es conectar ese crecimiento con más y mejores empleos. Para ello, consideró fundamental que las pequeñas y medianas empresas tengan acceso al financiamiento y a las cadenas de valor, fortalecer la inversión en educación y salud y mantener una sólida inversión privada, tanto nacional como extranjera.

¿En cuánto tiempo podrían verse resultados?

Las inversiones en capital humano son esfuerzos que deben sostenerse durante décadas, aunque también existen medidas con efectos más inmediatos, como los programas de primer empleo, las becas y el fortalecimiento de los servicios de cuidado infantil.

Juan Pablo Uribe, director de la División para Centroamérica y República Dominicana del Banco Mundial. LP/ Alexander Arosemena

¿Las Pymes tienen suficiente acceso al sistema financiero?

No. Entre el 60% y el 65% de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) todavía no tienen un acceso fácil a líneas de crédito y, además, enfrentan una oferta fragmentada de servicios.

¿Es paradójico que las Pymes enfrenten esas dificultades cuando son grandes generadoras de empleo?

Correcto. Más del 90% de las empresas en Panamá son Pymes y generan más de la mitad de los empleos. Por ello, invertir en ellas y servirlas mejor para que puedan crecer y generar más y mejores empleos es un “ganar-ganar.

¿Por qué persiste esa brecha en el acceso al financiamiento?

Es una combinación de factores. El sector financiero privado puede percibir mayores riesgos y, además, todavía existen procesos complejos y fragmentados. En ese escenario, las instituciones públicas pueden ayudar a reducir esos riesgos y facilitar un acceso más amplio al crédito.

¿Existe una desconexión entre el sistema educativo y las necesidades del mercado laboral?

Muchas empresas no encuentran las competencias y habilidades que necesitan, mientras que muchos jóvenes y mujeres que buscan empleo no logran identificar qué capacidades adicionales requieren para responder a esa demanda.

¿Se está subestimando la formación técnica?

Consideró que en América Latina las profesiones tradicionales han tenido mayor prestigio, pero subrayó que las habilidades técnicas son fundamentales para elevar la productividad y la competitividad y pueden ofrecer oportunidades de desarrollo personal, familiar y social.

¿Qué impacto tiene la polarización política en la región?

Es un tema de profunda preocupación. Esa polarización sustrae capacidad de los gobiernos para hacer apuestas de mediano y largo plazo, y la reemplaza muchas veces por la necesidad de una gestión pública inmediatista y menos trascendental en el impacto y en la transformación de las estructuras que necesitamos mover en nuestros países.

Y lo que pasa en otros países tiene un impacto en Panamá...

Totalmente... Panamá es un país que durante toda su historia se ha caracterizado por esa inmensa interconexión que ha tenido en todos los ámbitos. Es una de sus competencias, también es una de sus exposiciones, por lo tanto hay que ser muy consciente de esa interconexión y anticiparla para crecer el país y también para prevenir ciertos riesgos.

Cinco retos puntuales para Panamá

La consolidación fiscal y la responsabilidad de las finanzas públicas es una. La capacidad de seguir atrayendo inversión privada... Una tercera es seguir invirtiendo en el capital humano, en educación y salud. Una cuarta es potenciar las ventajas competitivas y comparativas del país en conectividad y logística. Y una quinta es la protección del medio ambiente, del agua y de los recursos naturales, que son parte del atractivo del país y del bienestar de las comunidades.

¿ Y las tareas más urgentes para Panamá en materia de generación de empleo?

Diría que continuar en este esfuerzo por modernizar y simplificar muchas de las funciones públicas para que haya un entorno donde el sector privado, incluyendo las Pymes, puedan florecer con menos costos de transacción, con menos dificultades, con más rapidez generando empleo formal.

¿Qué significa modernizar y simplificar las funciones públicas?

Tener más servicios en línea, integrar más servicios y que haya menos repeticiones, reducir la fragmentación de funciones públicas, por ejemplo, en el manejo del agua, modernizar el catastro como estamos haciendo ahora con apoyo del banco en el país.

¿Qué han encontrado en el catastro panameño?

El 65% del país está fuera del catastro, perdiendo oportunidades; de las familias para tener garantías sobre su crecimiento; para el país, de tener un orden más planeado y más intencional sobre estas propiedades y sus activos, el uso de los mismos, poderlo hacer de una manera ordenada y la misma tributación hacerla de una manera más correcta.