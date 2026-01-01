Los retos económicos para el 2026: crear empleo, reducir la deuda y atraer nuevas inversiones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los economistas coinciden en que el éxito del 2026 dependerá de la capacidad del país para traducir el crecimiento económico en empleo formal, mayor recaudación y finanzas públicas sostenibles, en un entorno donde la ejecución, la transparencia y la confianza institucional serán determinantes.

Panamá llegará a 2026 con un crecimiento económico por encima del promedio regional, pero enfrentará retos estructurales que obligan a combinar disciplina fiscal, generación de empleo formal, mayor recaudación y una ejecución eficiente de los proyectos públicos y privados, coinciden economistas consultados.

De acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el saldo total de la deuda pública alcanzó $58,904.6 millones, lo que representó un incremento de $71.9 millones (0.1%) con respecto a octubre. Este nivel de endeudamiento mantiene la presión sobre las finanzas públicas en un contexto donde los ingresos del Estado, aunque crecen, siguen sin cumplir las metas presupuestarias.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), la economía panameña registró un crecimiento real acumulado de 4.2% entre enero y septiembre de 2025, mientras que en el tercer trimestre el crecimiento fue de 3.9%, lo que ubica al país por encima del promedio proyectado para América Latina y el Caribe.

Recaudación en alza, pero con brecha fiscal

Otro indicar clave es el de ingresos fiscales. El Informe Mensual de Resultados Preliminares de la Dirección General de Ingresos (DGI) revela que al cierre preliminar de octubre de 2025 los ingresos tributarios acumulados alcanzaron $5,213.9 millones, un aumento de 15.2% frente al mismo período de 2024. Sin embargo, la recaudación se ubicó $1,156.6 millones por debajo de la meta presupuestaria, equivalente a un rezago de 18.2% entre enero y octubre.

Este desfase confirma que, pese a la recuperación económica, el desempeño fiscal aún no es suficiente para cumplir los objetivos de reducción del déficit y de la deuda pública, un punto que varios economistas identifican como crítico para el 2026.

Economía abierta y dependiente del contexto internacional

Para la economista Iracema Fuentes, representante del Colegio de Economistas de Panamá, antes de analizar los retos internos es indispensable recordar que el país es una economía pequeña y abierta, altamente dependiente del comercio internacional, los flujos financieros globales y un sector logístico particularmente sensible a los cambios del entorno externo.

En un escenario internacional marcado por la desaceleración del crecimiento y mayores niveles de incertidumbre, Fuentes advierte que Panamá deberá consolidar sus fortalezas internas para mitigar los riesgos externos.

Según proyecciones de la CEPAL, América Latina y el Caribe crecerán alrededor de 2.3% en 2026, mientras que Panamá podría ubicarse en torno al 3.7%, siempre que mantenga la dinámica de los servicios logísticos y financieros.

Logística y Canal, eje del crecimiento

Fuentes identifica al sector logístico como uno de los pilares determinantes para sostener el crecimiento económico en 2026. En este contexto, subraya la importancia de que el Canal de Panamá continúe implementando medidas para mitigar los efectos del fenómeno de El Niño previsto para el próximo año.

Es clave el manejo del recurso hídrico para el Canal. LP/ Alexander Arosemena

La economista explica que estas acciones permiten reducir el riesgo de disrupciones en la operación del Canal y garantizan la continuidad de actividades en puertos, transporte, almacenamiento y servicios conexos. Además, tienen un impacto social directo al sostener empleos indirectos en la cadena logística, el comercio y otros sectores vinculados al comercio internacional.

Mercado laboral: el mayor desafío interno

En el ámbito laboral, Fuentes advierte que el reto principal será la generación de empleo digno y formal. Los datos oficiales del INEC muestran que en 2024 el desempleo se ubicó en 9.5%, mientras que la informalidad alcanzó el 49.3%. Proyecciones no oficiales indican que el desempleo podría cerrar 2025 cerca del 9.9%, con una posible mejora hacia 7.7% en 2026.

“El reto del 2026 no es solo crecer, sino generar empleo digno y formal en un mercado laboral con alta informalidad”, plantea Iracema Fuentes.

Para enfrentar este escenario, la economista destaca la necesidad de impulsar actividades internas como la construcción, vinculada a proyectos de infraestructura como la Línea 3 del Metro y el cuarto puente sobre el Canal, así como al comercio, servicios locales y turismo interno.

“La construcción y los proyectos de infraestructura serán claves para reactivar el consumo interno y formalizar el empleo”, añade.

Por otra parte, reconoce que el ajuste del salario mínimo podría generar un inicio de año más lento, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.

Disciplina fiscal y austeridad

Desde una perspectiva macroeconómica, el economista, Carlos Araúz sostiene que el principal reto del 2026 estará en la disciplina fiscal y en la capacidad del Gobierno de cumplir su promesa de austeridad. Para el economista, la sostenibilidad del crecimiento dependerá de una gestión responsable del gasto público y de una mejora sustancial en la capacidad de la DGI para recaudar impuestos.

Araúz señala que la calidad del gasto será una señal clave de sostenibilidad fiscal y que los retos macroeconómicos están estrechamente ligados a la ejecución eficiente de obras y a la creación de condiciones de prosperidad para la población.

“Sin austeridad y sin una recaudación efectiva, no hay sostenibilidad ni crecimiento económico real”, sostiene Araúz.

Bolsillos familiares y empleo formal

En el plano microeconómico, Araúz advierte sobre el creciente nivel de endeudamiento de los hogares panameños y la presión que esto ejerce sobre el patrimonio familiar. En este sentido, considera que la generación de empleo formal, la atracción de inversión extranjera directa y el fortalecimiento institucional son fundamentales para mejorar el bienestar de las familias.

El economista enfatiza que el crecimiento económico solo será sostenible si se traduce en beneficios concretos para los hogares, a través de empleo, acceso a crédito para micro y pequeñas empresas y un entorno de confianza que incentive la contratación y el dinamismo empresarial.

Conversaciones difíciles y cohesión social

Araúz también subraya los retos socioeconómicos que enfrenta el país, entre ellos la necesidad de abordar conversaciones complejas sobre temas como la minería, el acceso al agua para el Canal de Panamá, la Cuenca y Río Indio, y la ejecución de grandes proyectos de infraestructura.

Según el economista, estos desafíos requieren planificación, evidencia técnica, cohesión social y confianza en las instituciones. “La falta de cohesión social y de confianza institucional es uno de los mayores riesgos para el desarrollo”, advierte, señalando que las decisiones que se tomen en 2026 tendrán impacto en las próximas décadas.

Grado de inversión y gasto de capital

Por su parte, el economista Eric Molino Ferrer destaca que en 2025 Panamá logró mantener su calificación de grado de inversión por parte de Standard & Poor’s y Moody’s, a pesar de no haber resuelto completamente los problemas fiscales. Este resultado, afirma, permitió transmitir confianza y demostrar avances hacia un endeudamiento más sostenible.

“Mantener el grado de inversión en 2025 fue una señal clara de que el país va en la dirección correcta, pese a los retos fiscales”, reconoce Molino Ferrer.

No obstante, reconoce que persisten rigideces presupuestarias y plantea que el desafío para 2026 será repriorizar el gasto corriente hacia el gasto de capital, mediante la consolidación de instituciones con funciones duplicadas. Esto permitiría liberar recursos para inversión pública, aumentar la capacidad productiva del país, generar empleo formal y fortalecer la recaudación tributaria.

“Cada dólar que se mueve de gasto corriente a gasto de capital aumenta la capacidad productiva del país”.

Molino Ferrer también propone utilizar asociaciones público-privadas para financiar infraestructura y equipamiento en sectores como educación, salud y agua potable, reduciendo la presión fiscal y atrayendo inversión extranjera directa, con efectos positivos en el empleo y la transferencia de conocimientos.

Recuperación del consumo y la inversión

Desde el enfoque laboral y empresarial, René Quevedo, experto en empleo, considera que 2025 fue un año de transición, marcado por el fin de un período prolongado de precarización laboral, alta dependencia del endeudamiento y la pérdida del grado de inversión de Fitch Ratings en marzo de 2024.

Quevedo recuerda que entre 2023 y 2025 el país perdió cerca del 80% de sus exportaciones y alrededor de 70 mil empleos, lo que llevó al desempleo a niveles de dos dígitos. Sin embargo, señala que en el segundo semestre de 2025 comenzó una recuperación gradual de la confianza, reflejada en un aumento de la inversión privada y el consumo.

Hasta octubre de 2025, los financiamientos bancarios al sector productivo crecieron 9% interanual, y en el tercer trimestre se registraron $100 millones mensuales adicionales de consumo frente a la primera mitad del año.

2026: recuperación y ejecución

Para Quevedo, el 2026 debe consolidarse como un año de recuperación, impulsado por el inicio de proyectos de infraestructura, la eventual reapertura de la mina en Donoso y la ejecución transparente de iniciativas clave como el Tren a Chiriquí, el gasoducto, Río Indio y nuevos puertos por parte de la Autoridad del Canal de Panamá.

“El 2026 debe ser el año en que la recuperación se traduzca en empleo”, espera Quevedo al tiemó que reconoce que sin mayor recaudación y control del déficit fiscal, la recuperación no será sostenible.

“Es absolutamente crítico incrementar las recaudaciones, reducir la evasión fiscal y manejar adecuadamente las finanzas públicas, con miras a reducir el déficit fiscal”, menciona Quevedo sobre los desafíos para 2026.