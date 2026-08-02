Los reyes del café geisha, estos fueron los ganadores del Best of Panamá 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La edición 30 celebró el pasado, presente y futuro del cultivo del café de especialidad y su legado en las nuevas generaciones. Lamastus Family Estates fue el ganador de la categoría geisha lavado.

La fiesta del aroma y el sabor del café panameño celebró su edición número 30 con el Best of Panama, una competencia que se ha convertido en la principal vitrina del cultivo, procesamiento y comercialización del café de especialidad del país.

Lamastus Family Estate obtuvo el puntaje más alto del certamen al alcanzar 96.25 puntos en la categoría Geisha Lavado, tras una reñida final entre los ocho lotes que llegaron a la última mesa de evaluación.

Lamastus Family Estate. Cortesía Scap

En la categoría Geisha Natural, el primer lugar fue para Finca Lérida, de María Antonela Amoruso, con 95.63 puntos, mientras que Altieri Specialty Coffee, de la familia Altieri, se impuso en la categoría Varietales con 93.63 puntos.

En la categoría Geisha Natural, el primer lugar fue para Finca Lérida, de María Antonela Amoruso, con 95.63 puntos. https://t.co/TXamfG1w77 pic.twitter.com/ikbzFkhkEF — La Prensa Panamá (@prensacom) August 2, 2026

Hacienda La Esmeralda, de la familia Peterson, recibió además la Copa Panamá, el máximo galardón otorgado al productor que acumuló la mayor cantidad de puntos durante toda la competencia.

Hacienda La Esmeralda, de la familia Peterson, recibió además la Copa Panamá en el Best of Panamá que premia el cultivo de café geisha. https://t.co/TXamfG1w77 pic.twitter.com/5s27TXnja5 — La Prensa Panamá (@prensacom) August 2, 2026

De la finca a la mesa final

El proceso de selección se desarrolló durante dos semanas en Boquete. La primera etapa estuvo a cargo de un panel nacional integrado por productores y especialistas panameños, cuya tarea fue revisar los cafés inscritos, verificar que estuvieran ubicados en la categoría correspondiente y determinar si cumplían con la calidad necesaria para avanzar a la evaluación internacional.

Los cafés se dividieron en tres categorías: Varietales, que agrupa los granos que no pertenecen a la variedad geisha; Geisha Natural, compuesto por cafés secados con la cereza; y Geisha Lavado, cuyos frutos son despulpados y limpiados antes del proceso de secado.

Cata para la competencia Best of Panama.

La separación entre los geishas naturales y lavados responde a que la pulpa puede aportar notas particulares durante el secado y generar diferencias en el perfil sensorial del café.

Lista de ganadores en el Best of Panamá 2026. https://t.co/TXamfG1w77 pic.twitter.com/pMifMYt857 — La Prensa Panamá (@prensacom) August 2, 2026

Según la información oficial de la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP), la competencia comenzó con 102 lotes evaluados durante la Cata Nacional y la Cata Internacional por 46 jueces oficiales nacionales e internacionales, además de 49 invitados, entre ellos 10 prejueces nacionales y 39 internacionales.

Cultivo de café geisha panameño. Cortesía Besf of Panamá

Tras el primer filtro nacional, el panel internacional evaluó los lotes semifinalistas. En esa etapa se cataron 16 muestras de Varietales, 24 de Geisha Lavado y 24 de Geisha Natural. Posteriormente, los ocho cafés con mejores puntajes de cada categoría pasaron a la mesa final.

Los jueces realizaron nuevamente las catas sin conocer la identidad de las fincas ni de los productores. A partir de sus evaluaciones se estableció el orden definitivo de los ocho primeros lugares en cada categoría.

Granos de café en la cata del Best of Panamá. Cortesía Best of Panamá

La edición contó con representantes de Japón, China, Australia, Estados Unidos, Bulgaria, Francia, Canadá, Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos, entre otros mercados vinculados al consumo y comercialización de cafés de alta gama.

Cata del café geisha. Cortesía Best of Panamá.

También participaron invitados procedentes de Singapur, Malasia, República Checa, Taiwán, Kuwait, Vietnam y Tailandia. Aunque sus puntuaciones no fueron incorporadas a los resultados oficiales, tuvieron acceso a las mismas muestras evaluadas por el jurado.

Muchos de estos invitados son tostadores, comerciantes y potenciales compradores que posteriormente participan en la subasta electrónica del Best of Panama.

Una diferencia de un cuarto de punto

En Geisha Lavado, Lamastus Family Estate se impuso por apenas 0.25 puntos sobre Finca Pergamino, de Yaneth de Lucich, que obtuvo 96.00 puntos. Hacienda La Esmeralda quedó en la tercera posición con 95.25 puntos.

Wilford Lamastus calificó la competencia como una de las más exigentes del mundo y destacó el elevado nivel de los productores panameños.

“Estoy muy feliz. Los competidores son tan buenos y con cafés igualito a los de nosotros. Pero un cuarto de punto nos puso adelante y estoy demasiado feliz. Son 30 años de SCAP y yo soy uno de los fundadores; me siento feliz con mi equipo, mi familia y mis colegas”, expresó tras recibir el primer lugar.

Wilford Lamastus calificó la competencia como una de las más exigentes del mundo y destacó el elevado nivel de los productores panameños. Video y entrevista Flor Bocharel @FlorBocharel https://t.co/TXamfG1w77 pic.twitter.com/EF3WpB2EPx — La Prensa Panamá (@prensacom) August 2, 2026

En Geisha Natural, Finca Lérida encabezó la clasificación con 95.63 puntos, seguida por Hacienda La Esmeralda, con 95.50 puntos, y Elida Estate, de Lamastus Family Estate, con 95.25 puntos.

En Varietales, Altieri Specialty Coffee logró el primer lugar con 93.63 puntos. Hacienda La Esmeralda ocupó la segunda posición con 92.63 puntos y Finca Santa Teresa, de Ezequiel Batista, alcanzó el tercer puesto con 92.38 puntos.

Altieri Specialty Coffee, de la familia Altieri, se impuso en la categoría Varietales con 93.63 puntos. https://t.co/TXamfG1w77 pic.twitter.com/wipa4uckdM — La Prensa Panamá (@prensacom) August 2, 2026

El presidente de la SCAP, Ricardo Koyner, señaló que los resultados reflejan el trabajo realizado por los productores de café de alta gama del país.

El presidente de la SCAP, Ricardo Koyner, señaló que los resultados reflejan el trabajo realizado por los productores de café de alta gama del país. https://t.co/TXamfG1w77 pic.twitter.com/Zh17R57E8P — La Prensa Panamá (@prensacom) August 2, 2026

“Los puntajes demuestran la calidad del café de Panamá. La última mesa tenía puntajes altísimos, todos arriba de 93 puntos en los geishas, lo que demuestra que nuestro país tiene una calidad excepcional”, afirmó.

La primera mujer al frente del panel internacional

La jueza principal del certamen fue Elen Fan, de nacionalidad china, quien se convirtió en la primera mujer en encabezar el panel internacional del Best of Panama durante sus 30 años de historia.

Fan explicó que los cafés ganadores representan las características principales de cada categoría.

“Los varietales representan un espectro de sabores diferente en comparación con el geisha. El geisha lavado refleja el terroir único de Panamá y el geisha natural es un café muy limpio, hermoso, que refleja ese terroir y, al mismo tiempo, muestra finos sabores del proceso. Los tres son excelentes representantes de sus categorías”, indicó.

Elen Fan, Jueza Principal del Best of Panamá 2026. Cortesía Best of Panamá.

La jueza también reconoció el trabajo de los productores y la organización de la competencia.

“Producen cafés maravillosos y organizaron una competencia excepcional. Nos dieron la oportunidad de probar los mejores cafés en una sola mesa. Es una competencia y una experiencia increíbles”, agregó.

Viene la subasta internacional

Aunque la ceremonia de gala reconoció los ocho primeros lugares de cada categoría, un total de 50 cafés clasificó para participar en la subasta electrónica internacional, informó Simi Benzadón, organizadora del Best of Panamá.

Detalló que el grupo estará compuesto por 20 lotes de Geisha Natural, 20 de Geisha Lavado y 10 de Varietales.

“La clasificación es muy importante porque clasificar a la subasta te da una exposición a nivel mundial”, afirmó Benzadón.

Antes de la subasta, compradores internacionales reciben paquetes con las muestras clasificadas, organizan catas y deciden sobre cuáles lotes realizarán sus ofertas.

“Ellos hacen eventos con ellos, los catan y deciden a cuál le van a dar puja y repuja”, explicó la coordinadora.

Cata para Best of Panamá. Cortesía Best of Panamá

La subasta electrónica se realizará el próximo 23 de septiembre y permitirá que los productores accedan a compradores de distintos mercados internacionales.

Los cafés clasificados suelen alcanzar precios muy superiores a los obtenidos en el mercado convencional. En ediciones anteriores, la subasta del Best of Panama ha registrado ventas de hasta $30,000 por kilogramo.

“Todos los que clasifican llegan a evaluarse por muchísimo más de lo que esos cafés valen en el mercado normal”, destacó Benzadón.

Agregó que la exposición resulta especialmente relevante para productores nuevos o para fincas que anteriormente no habían conseguido clasificar.

“Aquellos productores que son, por ejemplo, de primera vez o que no habían logrado competir ya se dan una exposición por estar en la subasta, aunque sea uno de los cincuenta”, indicó.

Alrededor del 30% de los ingresos generados por la subasta es retenido por la SCAP para financiar la organización de futuras competencias y proyectos relacionados con la ciencia de los suelos, genética, procesos y análisis sensorial.

“De esto es que vive esa asociación para poder seguir invirtiendo en esta competencia, para poder seguir invirtiendo en ciencias de los suelos, sensoriales, de procesos, de genética, entre otras”, afirmó.

Tres décadas de crecimiento

El Best of Panama comenzó en 1996 como una iniciativa impulsada por tres productores locales de Boquete. Tres décadas después, se ha convertido en un evento internacional con cupos limitados y listas de espera para jueces e invitados.

“Ahora se ha convertido en una organización cuya membresía tiene listas de espera, donde vienen más de cien personas del extranjero a formar parte de esto”, señaló Benzadón.

Los participantes extranjeros cubren sus gastos de viaje y alojamiento para asistir a la competencia.

“Ninguno recibe pago por venir. Todos ellos pagan todos sus gastos por estar aquí y tienen que ganarse su cupo, tanto los invitados como los jueces”, sostuvo.

Cata de café en el hotel Panamonte. Cortesía Besf of Panamá.

Por primera vez, las catas se realizaron en el Hotel Panamonte. La primera semana estuvo dedicada a la evaluación nacional y la segunda concentró las catas internacionales, deliberaciones y actividades con productores, jueces e invitados.

“Fue una semana muy, muy buena. El Hotel Panamonte ya era un hotel espectacular y ahora, con su remodelación, los espacios son mucho más cómodos”, expresó Benzadón, quien coordina el evento desde 2017.

La competencia también facilitó el contacto entre los productores locales y representantes de los principales mercados internacionales del café.

Tras concluir la competencia, la SCAP se prepara para la subasta electrónica del 23 de septiembre y para el World of Coffee, que se celebrará del 23 al 25 de octubre en la ciudad de Panamá y reunirá a representantes de la industria cafetera internacional.