Los vuelos privados a Venezuela siguen restringidos hasta el 9 de julio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las autoridades aeronáuticas venezolanas indicaron que continúan los vuelos comerciales y humanitarios desde aeropuertos alternativos ante el cierre de las operaciones civiles en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que por ahora solo recibe aeronaves militares y de carga.

Las operaciones aéreas para aeronaves privadas, de aviación general y ejecutivas continúan restringidas en todo el espacio aéreo venezolano comprendido dentro de la Región de Información de Vuelo (FIR) Maiquetía, que abarca el territorio nacional y las áreas bajo la responsabilidad de Venezuela para la prestación de los servicios de tránsito aéreo.

La medida fue ratificada mediante el NOTAM A0291/26, que reemplaza el aviso anterior A0279/26 y mantiene las restricciones desde el 2 de julio hasta el 9 de julio de 2026.

El documento establece que las operaciones internacionales de despegue y aterrizaje de la aviación general solo podrán realizarse con autorización previa (PPR) de la autoridad aeronáutica venezolana.

Notam que limita los vuelos de aviación general en Venezuela.

Aunque el NOTAM hace referencia a la FIR Maiquetía, esta denominación no corresponde únicamente al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. En términos aeronáuticos, se trata del espacio aéreo controlado por Venezuela para la prestación de los servicios de navegación aérea, por lo que la restricción alcanza las operaciones internacionales de aviación general que ingresen, salgan o transiten por el espacio aéreo venezolano.

Las autoridades también precisaron que la medida no afecta a los vuelos comerciales regulares, las operaciones de carga, los vuelos humanitarios ni los vuelos de Estado, que continúan autorizados, salvo algunas excepciones como el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, estado La Guaira, la zona más devastada por los terremotos.

El Lockheed Martin KC-130 de los Marines, cuya función principal es el reabastecimiento de combustible de aviación y carga aérea. Se encuentra en el Aeropuerto Internacional Simpon Bolívar de Maiquetía. Tomanda del instagram del Comando Sur

En los últimos días, varias aerolíneas han reanudado progresivamente sus operaciones hacia Venezuela utilizando aeropuertos alternativos, luego de que el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía suspendiera temporalmente las operaciones comerciales tras los terremotos registrados la semana pasada que dañaron pistas, calles de rodaje y la estructura de la terminal para la atención y despacho de pasajeros y equipajes.

Maiquetía permanece cerrado para la aviación comercial de pasajeros mientras continúan las inspecciones y trabajos de recuperación de la infraestructura afectada.

Aeronaves militares del comando sur en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Venezuela. Instagram del Comando Sur

En paralelo, las autoridades han concentrado en esa terminal las operaciones militares, los vuelos de ayuda humanitaria y el transporte de carga esencial, mientras el resto del sistema aeroportuario del país continúa apoyando la conectividad aérea mediante aeropuertos alternativos.

En Maiquetía se habilitó la llamada Rampa 4, que era una terminal usada por la presidencia de ese país para gestiones diplomáticas, recibimiento de jefes de Estado y delegaciones. Ahora esa área está dispuesta para el control de los vuelos humanitarios, llegada y salida de los rescatistas y las distintas comitivas militares del Comando Sur que están apostadas actualmente en Venezuela.