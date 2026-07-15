Panamá, 15 de julio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 15 de julio del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Propuesta

    Lotería clandestina: Podría ser sancionada hasta con ocho años de prisión

    La propuesta introduce penas de cárcel en el Código Penal según el monto de lo ilegal y la gravedad del delito, retirando la competencia actual de los municipios por su ineficacia.

    Martha Vanessa Concepción
    Lotería clandestina: Podría ser sancionada hasta con ocho años de prisión
    Venta de billete y chances de la Lotería Nacional Nacional. Denuncian aumento de lotería clandestina. LP/Elysée Fernández

    Otra propuesta de ley que eleva a delito la venta clandestina de lotería en todo el territorio nacional y dicta otras disposiciones, presentó el diputado Roberto Zúñiga, con penas que irían hasta los ocho años de prisión para los infractores.

    +info

    Llega a la Asamblea proyecto que busca sancionar hasta con 15 años de prisión a quienes vendan chance clandestino

    La propuesta plantea que esta actividad deje de ser tratada como una simple falta administrativa y sea perseguida directamente por el Ministerio Público.

    Lotería clandestina: Podría ser sancionada hasta con ocho años de prisión
    Diputado Roberto Zúñiga presentó anteproyecto de Ley para castigar la lotería clandestina. AN

    El documento técnico de la propuesta establece una escala de sanciones penales y económicas basadas en la gravedad de la actividad ilícita para quienes organicen, promuevan, vendan, distribuyan o administren lotería ilegal, con multas que van de los $500 a los $5,000; y de 3 a 8 años de cárcel.

    Lotería clandestina: Podría ser sancionada hasta con ocho años de prisión

    De acuerdo con la exposición de motivos del documento, la comercialización ilegal de billetes, chances y loterías extranjeras ha registrado un notable incremento en los últimos años y al operar al margen del sistema oficial y sin ningún tipo de fiscalización, este negocio ilícito genera pérdidas a la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) calculadas en cerca de $200 millones anuales.

    Zúñiga destaca que esta fuga de capitales impacta de manera directa en el presupuesto de los programas de ayuda social dirigidos a la población vulnerable del país. “¿Cuántas obras sociales se podrían hacer con todo ese dinero?“, cuestiona el diputado.

    Esta no es la primera vez que se presenta un proyecto para elevar a delito la venta clandestina de lotería. En el 2024 un grupo de billeteros también presentó una iniciativa similar ante la Dirección de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, solicitando penas que iban de los 8 a 15 años de prisión. Sin embargo, no logró escalar.

    Lotería clandestina: Podría ser sancionada hasta con ocho años de prisión
    Venta de billete y chances de la Lotería Nacional Nacional. Denuncian aumento de lotería clandestina. LP/Elysée Fernández

    Actualmente, más de 10 mil billeteros autorizados dependen de la venta oficial de lotería como su principal fuente de sustento y esta actividad clandestina representa para ellos una competencia desleal.

    Zúñiga afirma que tiene el respaldo de los billeteros.

    Para dimensionar el movimiento financiero del sector, el nuevo anteproyecto detalla que durante el año 2025 los panameños apostaron un total de $846.6 millones en los sorteos oficiales de la LNB. De esa cifra, la institución estatal logró transferir $95.8 millones al Tesoro Nacional.

    Lotería clandestina: Podría ser sancionada hasta con ocho años de prisión
    Venta de billete y chances de la Lotería Nacional Nacional. Denuncian aumento de lotería clandestina. LP/Elysée Fernández

    El proponente de la norma argumentó que las sanciones administrativas vigentes han resultado insuficientes para contener la expansión de estas redes de juego ilegal.

    Con esta reforma legal, se pretende cerrar un vacío jurídico histórico y dotar al Estado de herramientas penales más severas y eficaces para desmantelar una actividad que atenta contra bienes de interés público.

    La iniciativa deberá pasar ahora a una comisión legislativa y de ser prohijado, escalaría a su debate entre los diputados de la Asamblea Nacional.

    Martha Vanessa Concepción

    Última Hora

    • 14:23 Capturan a otra persona presuntamente vinculada a millonario peculado en el Ifarhu Leer más
    • 14:05 8 rasgos extraordinarios que probablemente no sabías sobre los tiburones Leer más
    • 14:03 Lotería clandestina: Podría ser sancionada hasta con ocho años de prisión Leer más
    • 12:20 Qué puede aprender Venezuela de Chile y Japón y otros países sobre los edificios resistentes a los terremotos que colocan "sobre patines" Leer más
    • 11:53 Marie Claire: Muerte de influencer panameña da la vuelta al mundo y ocupa titulares en medios internacionales Leer más
    • 05:01 Especialista señala que el deporte de élite puede afectar temporalmente a la calidad seminal Leer más
    • 05:01 UTP adjudica por $28 millones la construcción de dormitorios Leer más
    • 05:00 Inglaterra, la última prueba de fuego para el tango final de Messi Leer más
    • 05:00 Jakly Bejarano: la actriz que se rapó, desafió serpientes y escuchó ‘voces de fallecidos’ durante el rodaje de Broken Land Leer más
    • 05:00 Reformas al reglamento interno: Proponen eliminar el voto secreto en la Asamblea Leer más