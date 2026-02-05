Lotería Fiscal 2026: MEF anuncia cuarto sorteo y cambios al programa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El MEF anunció que el cuarto sorteo de la Lotería Fiscal se realizará el 26 de febrero de 2026 en Soho Mall, con facturas emitidas hasta el 19 de febrero y cambios hacia un modelo regional y digital.

El cuarto sorteo de la Lotería Fiscal Nacional se realizará el próximo 26 de febrero de 2026 en Soho Mall, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En este sorteo podrán participar las facturas emitidas entre el 31 de diciembre de 2025 y el 19 de febrero de 2026, según explicó la subsecretaria del MEF, Ana Matilde Amado.

La funcionaria detalló que el MEF anunció una serie de cambios en la Lotería Fiscal, orientados a ampliar la participación ciudadana, fortalecer la equidad territorial y avanzar en la modernización del programa.

Uno de los principales ajustes será la transición de un modelo nacional a un esquema regional, el cual comenzará a implementarse a partir del quinto sorteo. Para ello, el país será dividido en cuatro regiones, que agruparán las diez provincias y permitirán la realización de sorteos provinciales mensuales.

Lotería Fiscal, que se realizará el 26 de febrero.



Se recuerda a la población que tienen hasta el 19 de febrero para depositar sus sobres y participar. — DGI PANAMÁ (@DGIpma) February 5, 2026

De acuerdo con Amado, esta medida busca incrementar las oportunidades de ganar y garantizar una mayor representación del interior del país.

“La intención es que los ciudadanos puedan participar desde sus propias provincias y cuenten con más posibilidades de resultar ganadores”, indicó.

Asimismo, el MEF adelantó que se trabaja en una tercera etapa de evolución del programa, enfocada en la digitalización de la Lotería Fiscal. El objetivo es migrar de forma progresiva hacia un sistema electrónico, que permita la participación desde casa, reduzca los trámites presenciales y elimine procesos burocráticos.

Actualmente, la entidad se encuentra afinando los documentos legales, decretos y resoluciones necesarios para formalizar estos cambios, cuyos detalles serán anunciados próximamente.

Requisitos para participar

Las facturas deben estar a nombre del participante e incluir su número de cédula o pasaporte. En caso de que estos datos no aparezcan impresos, podrán ser escritos en el reverso del documento.

El sobre donde se depositen las facturas deberá contener, en el reverso, los datos personales del participante: nombre completo, número de cédula, dirección física, correo electrónico, número telefónico y el mes correspondiente al sorteo.

Los sobres podrán ser depositados en los buzones habilitados en centros comerciales y en las oficinas de la Dirección General de Ingresos (DGI) a nivel nacional.

En caso de resultar ganador, el premio será pagado mediante transferencia bancaria, una vez validada la identidad del beneficiario y la documentación requerida. El trámite de cobro deberá realizarse en las Administraciones Provinciales y Seccionales de Ingresos de la DGI.

Durante el 2025, se realizaron los primeros tres sorteos de la Lotería Fiscal Nacional.