Lotería Fiscal: DGI anuncia fechas del próximo sorteo a nivel nacional y habilita nuevos puntos de urnas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Dirección General de Ingresos (DGI) confirmó el calendario regional para el mes de agosto y amplió los centros comerciales autorizados para el depósito de sobres con facturas fiscales.

El segundo sorteo regional de la Lotería Fiscal se realizará los días 18, 20, 25 y 27 de agosto, en diferentes regiones del país, repartiendo un total global de $440 mil en premios, informó la Dirección General de Ingresos (DGI).

La entidad anunció además, la habilitación de nuevas urnas oficiales en puntos clave del comercio nacional y aclaró que el periodo de participación abarca las facturas fiscales emitidas entre el 14 de junio y el 14 de agosto, día establecido para el cierre definitivo de las urnas.

Explicó que con el objetivo de facilitarle a los contribuyentes la entrega de los sobres participantes, colocando urnas en las siguientes localidades:

Arraiján Town Center (Panamá Oeste)

Plaza Las Américas (Panamá Este)

El Dorado (Panamá Centro)

Mall Paseo Central (Azuero)

Lotería Fiscal Regional. MEF

Calendario oficial de sorteos por región

La DGI detalló que el proceso de selección de ganadores se dividirá en cuatro bloques regionales durante la segunda mitad del mes de agosto, distribuidos de la siguiente manera:

18 de agosto: Región 1 (Provincia de Panamá).

20 de agosto: Región 2 (Panamá Oeste, Colón y Darién).

25 de agosto: Región 3 (Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas).

27 de agosto: Región 4 (Herrera, Los Santos y Coclé).

Reglas para evitar descalificaciones

La entidad hizo un llamado a la población para que sigan cuidadosamente las instrucciones para que la participación sea válida. Reitera que el ciudadano debe exigir su factura fiscal, escribir su nombre completo y cédula al reverso de cada una.

Luego, colocar cinco facturas dentro de un sobre blanco o manila (tamaño carta o menor) solo con sus datos de contacto, ya que cualquier sobre que contenga decoraciones, stickers, etiquetas o dibujos, será invalidado de forma automática, perdiendo el derecho a participar por los premios de este ciclo.

Las autoridades recalcaron que las urnas se retirarán el 14 de agosto a nivel nacional.