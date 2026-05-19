Lotería Fiscal: estos son los ganadores de la Región 1

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Lotería Fiscal Regional, correspondiente a la Región 1, provincia de Panamá, se lleva a cabo este martes 19 de mayo, repartiendo premios por 110,000 dólares.

El sorteo de este martes se realiza en el centro comercial Los Andes Mall.

Lotería Fiscal. Archivo

Entre los ganadores están:

Premios de $1,000:

Marta Rivera Romero, Brisas del Golf

María Sarsanedas, Avenida Ramón Arias

Kevin Anderson Saldaña, Bella Vista

Yarissa Soto, San Antonio

Horacio Martínez Brown, Las Cumbres

Amy Holder De León, Betania

Aura Batista, Carrasquilla

María Gutiérrez, Altos de Cerro Viento.

Rubén Darío Ardines, Pedregal

Luis Antonio Córdoba, Betania

Felicidades a los ganadores de B/. 1,000

La Lotería Fiscal Regional sigue premiando la participación de los ciudadanos.#ConPasoFirme pic.twitter.com/kOYh3zILiK — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) May 19, 2026

Premios de $5,000:

iFelicitaciones a los ganadores de la Loteria Fiscal Regional!



Estos son los ganadores de B/. 5,000... Seguimos premiando la participación ciudadana y promoviendo una cultura tributaria responsable.#ConPasoFirme pic.twitter.com/aBQn19eaK0 — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) May 19, 2026

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) puso en ejecución un nuevo esquema que divide el país en cuatro regiones, agrupando las 10 provincias, donde los sorteos se realizarán en cuatro fechas distintas durante el mes de mayo de 2026:

Región 1 (Panamá): 19 de mayo

Región 2 (Panamá Oeste, Colón y Darién): 21 de mayo

Región 3 (Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas): 26 de mayo

Región 4 (Herrera, Los Santos y Coclé): 28 de mayo

Bajo este formato, cada región otorgará 25 premios, distribuidos en cinco premios de $10,000; diez de $5,000 y diez de $1,000, lo que representa un total de $110,000 por región.

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