Lotería Fiscal: estos son los ganadores de la Región 1

La Lotería Fiscal Regional, correspondiente a la Región 1, provincia de Panamá, se lleva a cabo este martes 19 de mayo, repartiendo premios por 110,000 dólares.
El sorteo de este martes se realiza en el centro comercial Los Andes Mall.
Entre los ganadores están:
Premios de $1,000:
Marta Rivera Romero, Brisas del Golf
María Sarsanedas, Avenida Ramón Arias
Kevin Anderson Saldaña, Bella Vista
Yarissa Soto, San Antonio
Horacio Martínez Brown, Las Cumbres
Amy Holder De León, Betania
Aura Batista, Carrasquilla
María Gutiérrez, Altos de Cerro Viento.
Rubén Darío Ardines, Pedregal
Luis Antonio Córdoba, Betania
Felicidades a los ganadores de B/. 1,000— Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) May 19, 2026
La Lotería Fiscal Regional sigue premiando la participación de los ciudadanos.#ConPasoFirme pic.twitter.com/kOYh3zILiK
Premios de $5,000:
iFelicitaciones a los ganadores de la Loteria Fiscal Regional!— Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) May 19, 2026
Estos son los ganadores de B/. 5,000... Seguimos premiando la participación ciudadana y promoviendo una cultura tributaria responsable.#ConPasoFirme pic.twitter.com/aBQn19eaK0
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) puso en ejecución un nuevo esquema que divide el país en cuatro regiones, agrupando las 10 provincias, donde los sorteos se realizarán en cuatro fechas distintas durante el mes de mayo de 2026:
Región 1 (Panamá): 19 de mayo
Región 2 (Panamá Oeste, Colón y Darién): 21 de mayo
Región 3 (Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas): 26 de mayo
Región 4 (Herrera, Los Santos y Coclé): 28 de mayo
Bajo este formato, cada región otorgará 25 premios, distribuidos en cinco premios de $10,000; diez de $5,000 y diez de $1,000, lo que representa un total de $110,000 por región.
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