Panamá, 19 de mayo del 2026

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    MEF

    Lotería Fiscal: estos son los ganadores de la Región 1

    Redacción de La Prensa

    La Lotería Fiscal Regional, correspondiente a la Región 1, provincia de Panamá, se lleva a cabo este martes 19 de mayo, repartiendo premios por 110,000 dólares.

    El sorteo de este martes se realiza en el centro comercial Los Andes Mall.

    Lotería Fiscal: estos son los ganadores de la Región 1
    Lotería Fiscal. Archivo

    Entre los ganadores están:

    Premios de $1,000:

    Marta Rivera Romero, Brisas del Golf

    María Sarsanedas, Avenida Ramón Arias

    Kevin Anderson Saldaña, Bella Vista

    Yarissa Soto, San Antonio

    Horacio Martínez Brown, Las Cumbres

    Amy Holder De León, Betania

    Aura Batista, Carrasquilla

    María Gutiérrez, Altos de Cerro Viento.

    Rubén Darío Ardines, Pedregal

    Luis Antonio Córdoba, Betania

    Premios de $5,000:

    El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) puso en ejecución un nuevo esquema que divide el país en cuatro regiones, agrupando las 10 provincias, donde los sorteos se realizarán en cuatro fechas distintas durante el mes de mayo de 2026:

    • Región 1 (Panamá): 19 de mayo

    • Región 2 (Panamá Oeste, Colón y Darién): 21 de mayo

    • Región 3 (Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas): 26 de mayo

    • Región 4 (Herrera, Los Santos y Coclé): 28 de mayo

    Bajo este formato, cada región otorgará 25 premios, distribuidos en cinco premios de $10,000; diez de $5,000 y diez de $1,000, lo que representa un total de $110,000 por región.

    Información en desarrollo...

    Redacción de La Prensa


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