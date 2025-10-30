Lotería Fiscal: estos son los ganadores del segundo sorteo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El segundo sorteo de la Lotería Fiscal que organiza el Ministerio de Economía y Finanzas se llevó a cabo este jueves 30 de octubre de 2025.

La tómbola ofreció 10 premios de 1,000 dólares, 10 de 5,000 dólares y 5 premios por 10,000 dólares cada uno.

Varios niños fueron los encargados de sacar los sobres, que posteriormente pasaron por la verificación, para ver si cumplían con los requisitos.

Los sobres debían contener facturas fiscales válidas y además, estar identificados con el nombre del local comercial y el RUC y los datos del consumidor.

Los cinco ganadores de 10 mil dólares de este jueves fueron:

Moisés González, de Veraguas.

Miguel Cruz Carvajal, de Veraguas.

Ana María García, de la ciudad de Panamá.

Eudemia Domínguez, de Coclé.

Yoanna Lorena Estrada, de Panamá