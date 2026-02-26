Lotería Fiscal: Estos son los resultados del primer sorteo del 2026

La tarde de este jueves 26 de febrero se llevó a cabo el primer sorteo de la Lotería Fiscal que organiza el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de este año 2026.
El pasado 19 de febrero fue el último día para que la ciudadanía depositara en las distintas urnas las facturas participantes.
A continuación, los ganadores de cada premio:
5 premios de $10,000:
María Isabel Pitty
Maritza O. de Flores
Eusebia M. Vergara
Cecilia Gisela Fasano
Julia Flores
10 premios de $5,000:
Francisco Del Rosario González
Neri Espinosa Araúz
Ana Melissa Calderón
Leydy Núñez
Max Espino
Diane Simons de Rodríguez
Silvia Duartes Sánchez
Dary Mary Quintana Vivero
Itzalia Garita
Daniel Reyna Z.
10 premios de $1,000
José Antonio Ng Qiu
Lineth Araúz C.
Carmela Cantón
Christian Ameth Berrio Díaz
Cheryl de Castillo
Elvis Leonel García Barrios
Dayra Camarena
Carla Martinelli
Fabiola María Moreno Sánchez
Jazmín Del C. Villarreal C.
Para la lotería fiscal solo se aceptan facturas originales emitidas mediante sistemas de facturación autorizados por la DGI, ya sean electrónicas o equipos fiscales certificados. Las facturas deben estar a nombre del participante, con su número de cédula o pasaporte. Si la factura no incluye estos datos, pueden escribirse en el reverso.
Cada sobre debe contener un mínimo de cinco (5) facturas originales, aunque la DGI recomienda incluir facturas adicionales. No se aceptan vouchers bancarios (como los generados por pagos con tarjeta).
Dentro del sobre cerrado se deben incluir las facturas y escribir en la parte frontal la siguiente información:
Nombre completo
Número de cédula o pasaporte
Número de teléfono
Correo electrónico
Dirección residencial
Mes al que corresponde la participación
En caso de resultar ganador, el premio se pagará mediante transferencia bancaria, una vez validada la identidad del beneficiario y la documentación requerida. El trámite para el cobro deberá realizarse en las Administraciones Provinciales y Seccionales de Ingresos de la Dirección General de Ingresos.