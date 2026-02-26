Lotería Fiscal: Estos son los resultados del primer sorteo del 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La tarde de este jueves 26 de febrero se llevó a cabo el primer sorteo de la Lotería Fiscal que organiza el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de este año 2026.

El pasado 19 de febrero fue el último día para que la ciudadanía depositara en las distintas urnas las facturas participantes.

A continuación, los ganadores de cada premio:

5 premios de $10,000:

María Isabel Pitty

Maritza O. de Flores

Eusebia M. Vergara

Cecilia Gisela Fasano

Julia Flores

10 premios de $5,000:

Francisco Del Rosario González

Neri Espinosa Araúz

Ana Melissa Calderón

Leydy Núñez

Max Espino

Diane Simons de Rodríguez

Silvia Duartes Sánchez

Dary Mary Quintana Vivero

Itzalia Garita

Daniel Reyna Z.

10 premios de $1,000

José Antonio Ng Qiu

Lineth Araúz C.

Carmela Cantón

Christian Ameth Berrio Díaz

Cheryl de Castillo

Elvis Leonel García Barrios

Dayra Camarena

Carla Martinelli

Fabiola María Moreno Sánchez

Jazmín Del C. Villarreal C.

Para la lotería fiscal solo se aceptan facturas originales emitidas mediante sistemas de facturación autorizados por la DGI, ya sean electrónicas o equipos fiscales certificados. Las facturas deben estar a nombre del participante, con su número de cédula o pasaporte. Si la factura no incluye estos datos, pueden escribirse en el reverso.

Cada sobre debe contener un mínimo de cinco (5) facturas originales, aunque la DGI recomienda incluir facturas adicionales. No se aceptan vouchers bancarios (como los generados por pagos con tarjeta).

Dentro del sobre cerrado se deben incluir las facturas y escribir en la parte frontal la siguiente información:

Nombre completo

Número de cédula o pasaporte

Número de teléfono

Correo electrónico

Dirección residencial

Mes al que corresponde la participación

En caso de resultar ganador, el premio se pagará mediante transferencia bancaria, una vez validada la identidad del beneficiario y la documentación requerida. El trámite para el cobro deberá realizarse en las Administraciones Provinciales y Seccionales de Ingresos de la Dirección General de Ingresos.