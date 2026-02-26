Panamá, 26 de febrero del 2026

    MEF

    Lotería Fiscal: Estos son los resultados del primer sorteo del 2026

    Redacción de La Prensa
    Lotería Fiscal: Estos son los resultados del primer sorteo del 2026
    Imagen ilustrativa del primer sorteo de la Lotería Fiscal.

    La tarde de este jueves 26 de febrero se llevó a cabo el primer sorteo de la Lotería Fiscal que organiza el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de este año 2026.

    El pasado 19 de febrero fue el último día para que la ciudadanía depositara en las distintas urnas las facturas participantes.

    A continuación, los ganadores de cada premio:

    5 premios de $10,000:

    • María Isabel Pitty

    • Maritza O. de Flores

    • Eusebia M. Vergara

    • Cecilia Gisela Fasano

    • Julia Flores

    10 premios de $5,000:

    • Francisco Del Rosario González

    • Neri Espinosa Araúz

    • Ana Melissa Calderón

    • Leydy Núñez

    • Max Espino

    • Diane Simons de Rodríguez

    • Silvia Duartes Sánchez

    • Dary Mary Quintana Vivero

    • Itzalia Garita

    • Daniel Reyna Z.

    10 premios de $1,000

    • José Antonio Ng Qiu

    • Lineth Araúz C.

    • Carmela Cantón

    • Christian Ameth Berrio Díaz

    • Cheryl de Castillo

    • Elvis Leonel García Barrios

    • Dayra Camarena

    • Carla Martinelli

    • Fabiola María Moreno Sánchez

    • Jazmín Del C. Villarreal C.

    Para la lotería fiscal solo se aceptan facturas originales emitidas mediante sistemas de facturación autorizados por la DGI, ya sean electrónicas o equipos fiscales certificados. Las facturas deben estar a nombre del participante, con su número de cédula o pasaporte. Si la factura no incluye estos datos, pueden escribirse en el reverso.

    Cada sobre debe contener un mínimo de cinco (5) facturas originales, aunque la DGI recomienda incluir facturas adicionales. No se aceptan vouchers bancarios (como los generados por pagos con tarjeta).

    Dentro del sobre cerrado se deben incluir las facturas y escribir en la parte frontal la siguiente información:

    • Nombre completo

    • Número de cédula o pasaporte

    • Número de teléfono

    • Correo electrónico

    • Dirección residencial

    • Mes al que corresponde la participación

    En caso de resultar ganador, el premio se pagará mediante transferencia bancaria, una vez validada la identidad del beneficiario y la documentación requerida. El trámite para el cobro deberá realizarse en las Administraciones Provinciales y Seccionales de Ingresos de la Dirección General de Ingresos.

