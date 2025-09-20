Panamá, 20 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Sorteo

    Lotería Fiscal: Lo que debe saber para participar en el segundo sorteo

    Katiuska Hernández
    Lotería Fiscal: Lo que debe saber para participar en el segundo sorteo
    Los sobres de la Lotería Fiscal se colocan en una piscina para luego ser seleccionados al azar. Tomada de X.

    Cualquier persona natural residente en Panamá puede participar de forma sencilla en la lotería fiscal.

    +info

    Estos fueron los ganadores del primer sorteo de la Lotería FiscalEsperan recaudar entre $50 millones y hasta $100 millones en impuestos con el impulso de la Lotería FiscalLotería Fiscal en Panamá: ¿Qué necesitas saber para participar y ganar?

    El segundo sorteo será el 30 de octubre de 2025 y por ahora la frecuencia será bimestral (cada dos meses).

    Pueden participar panameños y extranjeros residentes legalmente en el país con facturas que tengan desde el 28 de agosto hasta una semana antes del sorteo, debido a que la Dirección General de Ingresos (DGI) retirá las urnas con las facturas días antes del sorteo.

    En este caso, la DGI informó que retirará las urnas el día 23 de octubre.

    Las personas participan por 10 premios de 1,000 dólares, 10 de 5,000 dólaresy 5 premios por 10,000 dólares cada uno. En total se dispondran de 110,000 dólares en premios en cada sorteo o tómbola.

    Lotería Fiscal: Lo que debe saber para participar en el segundo sorteo
    Las urnas para depositar los sobres están en varios centros comerciales del país. Cortesía Mega Mall

    Requisitos para participar:

    Reúne 5 facturas fiscales válidas (de cualquier monto)

    • Colócalas en un sobre

    En el exterior del sobre se debe escribir los siguientes datos:

    • Nombre completo

    • Número de cédula

    • Número de teléfono

    • Correo electrónico

    • Dirección residencial

    • Mes del sorteo (ej. “Sorteo de octubre de 2025”)

    Las personas deben depositar los sobres en las urnas oficiales ubicadas en centros comerciales de Apacecom o en oficinas regionales de la DGI

    ¿Qué debe contener una factura para ser válida para la lotería fiscal?

    • Nombre o razón social de la empresa

    • Número de RUC (Registro Único de Contribuyentes)

    • Dígito verificador

    • Descripción del bien o servicio

    • Monto exacto y discriminación del impuesto al consumo (ITBMS)

    • Código QR si es una factura fiscal auxiliar o electrónica

    Se aceptan:

    • Factura electrónica impresa

    • Factura con QR (emitida por máquinas fiscales)

    • Factura convencional (en papel)

    No se aceptan vouchers bancarios (por pagos con tarjeta).

    ¿Dónde depositar los sobres?

    En ciudad de Panamá se dispone de 13 lugares donde están las urnas para depositar los sobres:

    Ministerio de Economía y Finanzas

    • Edificio OGAWA, Vía España y Calle 52E, Bella Vista.

    Viceministerio de Finanzas

    • Avenida Perú, Calidonia y Calle 37, Bella Vista.

    DGI Sede Central

    • Avenida Balboa y Calle 41 Este, Bella Vista, P.H. Torre Mundial.

    DGI Sede Vía España

    • Edificio Ogawa, planta baja, al lado del Teatro la Estación.

    Albrook Mall (3 urnas)

    • Magic Zone
    • Carrusel – Planta Baja
    • Canguro (cerca de Madison)

    AltaPlaza Mall – Vía Centenario

    • Nivel 1, centro de información.

    Atrio Mall – Costa del Este

    • Frente a las escaleras eléctricas, diagonal a Dental Lux.

    Balboa Boutiques – Calzada de Amador

    • Primer piso.

    Los Andes Mall – San Miguelito (2 urnas)

    • Segundo piso, trayecto hacia el área de food court.
    • Planta baja, diagonal a puerta 2.

    Mega Mall – 24 de Diciembre (2 urnas)

    • Frente al Súper 99.
    • Entrada principal, frente a Sportline.

    Soho City Center

    • Planta baja, al lado del cajero de Banistmo.

    Los Pueblos

    • Pasillo central, frente a McDonald’s.

    Towncenter – Costa del Este

    • Torre Norte, Nivel M3, área food court.

    En este enlace se pueden ver los lugares en el inerior del país: Urnas para depositar las facturas

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • ‘No vivo con mi marido desde hace 15 años y todavía estamos felizmente casados’: las parejas LAT, el nuevo concepto que está en aumento en el mundo. Leer más
    • Calendario del PASE-U 2025: cuándo será el segundo pago y cómo se entregará. Leer más
    • Tuneladora Panamá cruza bajo el Canal y marca un hito en la Línea 3 del Metro. Leer más
    • Buques de la Armada de Estados Unidos ‘siguen pagando por transitar por el Canal’, aclara el administrador. Leer más
    • Panamá ofrecerá cupones de $500 en descuentos a los turistas que se queden en el país entre 3 y 4 noches. Leer más
    • Agentes allanan local de courier en vía España y retienen mercancía sin documentación. Leer más
    • La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.. Leer más