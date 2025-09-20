Lotería Fiscal: Lo que debe saber para participar en el segundo sorteo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Cualquier persona natural residente en Panamá puede participar de forma sencilla en la lotería fiscal.

El segundo sorteo será el 30 de octubre de 2025 y por ahora la frecuencia será bimestral (cada dos meses).

Pueden participar panameños y extranjeros residentes legalmente en el país con facturas que tengan desde el 28 de agosto hasta una semana antes del sorteo, debido a que la Dirección General de Ingresos (DGI) retirá las urnas con las facturas días antes del sorteo.

En este caso, la DGI informó que retirará las urnas el día 23 de octubre.

Las personas participan por 10 premios de 1,000 dólares, 10 de 5,000 dólaresy 5 premios por 10,000 dólares cada uno. En total se dispondran de 110,000 dólares en premios en cada sorteo o tómbola.

Requisitos para participar:

Reúne 5 facturas fiscales válidas (de cualquier monto)

Colócalas en un sobre

En el exterior del sobre se debe escribir los siguientes datos:

Nombre completo

Número de cédula

Número de teléfono

Correo electrónico

Dirección residencial

Mes del sorteo (ej. “Sorteo de octubre de 2025”)

Las personas deben depositar los sobres en las urnas oficiales ubicadas en centros comerciales de Apacecom o en oficinas regionales de la DGI

¿Qué debe contener una factura para ser válida para la lotería fiscal?

Nombre o razón social de la empresa

Número de RUC (Registro Único de Contribuyentes)

Dígito verificador

Descripción del bien o servicio

Monto exacto y discriminación del impuesto al consumo (ITBMS)

Código QR si es una factura fiscal auxiliar o electrónica

Se aceptan:

Factura electrónica impresa

Factura con QR (emitida por máquinas fiscales)

Factura convencional (en papel)

No se aceptan vouchers bancarios (por pagos con tarjeta).

¿Dónde depositar los sobres?

En ciudad de Panamá se dispone de 13 lugares donde están las urnas para depositar los sobres:

Ministerio de Economía y Finanzas

Edificio OGAWA, Vía España y Calle 52E, Bella Vista.

Viceministerio de Finanzas

Avenida Perú, Calidonia y Calle 37, Bella Vista.

DGI Sede Central

Avenida Balboa y Calle 41 Este, Bella Vista, P.H. Torre Mundial.

DGI Sede Vía España

Edificio Ogawa, planta baja, al lado del Teatro la Estación.

Albrook Mall (3 urnas)

Magic Zone

Carrusel – Planta Baja

Canguro (cerca de Madison)

AltaPlaza Mall – Vía Centenario

Nivel 1, centro de información.

Atrio Mall – Costa del Este

Frente a las escaleras eléctricas, diagonal a Dental Lux.

Balboa Boutiques – Calzada de Amador

Primer piso.

Los Andes Mall – San Miguelito (2 urnas)

Segundo piso, trayecto hacia el área de food court.

Planta baja, diagonal a puerta 2.

Mega Mall – 24 de Diciembre (2 urnas)

Frente al Súper 99.

Entrada principal, frente a Sportline.

Soho City Center

Planta baja, al lado del cajero de Banistmo.

Los Pueblos

Pasillo central, frente a McDonald’s.

Towncenter – Costa del Este

Torre Norte, Nivel M3, área food court.

En este enlace se pueden ver los lugares en el inerior del país: Urnas para depositar las facturas