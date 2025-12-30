Lotería Fiscal: Estos son los resultados del último sorteo del año

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La tarde de este martes 30 de diciembre se llevó a cabo el tercer y último sorteo de la Lotería Fiscal que organiza el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El sorteo inició a la 1:40 p.m. y tuvo como escenario el food court del centro comercial Los Andes Mall, en San Miguelito.

El pasado 23 de diciembre fue el último día para que la ciudadanía depositara en las distintas urnas las facturas participantes.

A continuación, los ganadores de cada premio:

5 premios de $10,000:

Ricardo Gabriel Ortega

Clarissa Calderón

Katherine Bethancourt López

Magaly Córdoba

Joshua Tejada

10 premios de $5,000:

Janeth Crespo

Amanda Beltrán

Noreida Vásquez

Alejandra Gallardo

Itzia Constantino

Yasiley López

Ana Ramos

Diana Urriola

Luis Antonio Ríos

Yorbalinda Matthews

10 premios de $1,000

Itzaly Pérez

Ligia Gálvez

Lianka Martínez

Velbep Francis González

Marlen De León

Miguel Montenegro

Yaribel Cárdenas

Dayra Camarena

Mélida De Gracia

Liseth Lezcano

El Ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, le comentó a La Prensa, que el objetivo es recaudar $100 millones de recaudación en impuestos.

La Lotería Fiscal busca combatir la evasión fiscal mediante la participación directa de los ciudadanos, incentivando el cumplimiento tributario con premios en efectivo que suman un total de $110,000 por sorteo.

Para la lotería fiscal solo se aceptan facturas originales emitidas mediante sistemas de facturación autorizados por la DGI, ya sean electrónicas o equipos fiscales certificados. Las facturas deben estar a nombre del participante, con su número de cédula o pasaporte. Si la factura no incluye estos datos, pueden escribirse en el reverso.

Cada sobre debe contener un mínimo de cinco (5) facturas originales, aunque la DGI recomienda incluir facturas adicionales. No se aceptan vouchers bancarios (como los generados por pagos con tarjeta).

Dentro del sobre cerrado se deben incluir las facturas y escribir en la parte frontal la siguiente información:

Nombre completo

Número de cédula o pasaporte

Número de teléfono

Correo electrónico

Dirección residencial

Mes al que corresponde la participación

En caso de resultar ganador, el premio se pagará mediante transferencia bancaria, una vez validada la identidad del beneficiario y la documentación requerida. El trámite para el cobro deberá realizarse en las Administraciones Provinciales y Seccionales de Ingresos de la Dirección General de Ingresos.