Panamá, 30 de diciembre del 2025

    NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    MEF

    Lotería Fiscal: Estos son los resultados del último sorteo del año

    Redacción de La Prensa
    La tarde de este martes 30 de diciembre se llevó a cabo el tercer y último sorteo de la Lotería Fiscal que organiza el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

    El sorteo inició a la 1:40 p.m. y tuvo como escenario el food court del centro comercial Los Andes Mall, en San Miguelito.

    El pasado 23 de diciembre fue el último día para que la ciudadanía depositara en las distintas urnas las facturas participantes.

    A continuación, los ganadores de cada premio:

    5 premios de $10,000:

    • Ricardo Gabriel Ortega

    • Clarissa Calderón

    • Katherine Bethancourt López

    • Magaly Córdoba

    • Joshua Tejada

    10 premios de $5,000:

    • Janeth Crespo

    • Amanda Beltrán

    • Noreida Vásquez

    • Alejandra Gallardo

    • Itzia Constantino

    • Yasiley López

    • Ana Ramos

    • Diana Urriola

    • Luis Antonio Ríos

    • Yorbalinda Matthews

    10 premios de $1,000

    • Itzaly Pérez

    • Ligia Gálvez

    • Lianka Martínez

    • Velbep Francis González

    • Marlen De León

    • Miguel Montenegro

    • Yaribel Cárdenas

    • Dayra Camarena

    • Mélida De Gracia

    • Liseth Lezcano

    El Ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, le comentó a La Prensa, que el objetivo es recaudar $100 millones de recaudación en impuestos.

    La Lotería Fiscal busca combatir la evasión fiscal mediante la participación directa de los ciudadanos, incentivando el cumplimiento tributario con premios en efectivo que suman un total de $110,000 por sorteo.

    Para la lotería fiscal solo se aceptan facturas originales emitidas mediante sistemas de facturación autorizados por la DGI, ya sean electrónicas o equipos fiscales certificados. Las facturas deben estar a nombre del participante, con su número de cédula o pasaporte. Si la factura no incluye estos datos, pueden escribirse en el reverso.

    Cada sobre debe contener un mínimo de cinco (5) facturas originales, aunque la DGI recomienda incluir facturas adicionales. No se aceptan vouchers bancarios (como los generados por pagos con tarjeta).

    Dentro del sobre cerrado se deben incluir las facturas y escribir en la parte frontal la siguiente información:

    • Nombre completo

    • Número de cédula o pasaporte

    • Número de teléfono

    • Correo electrónico

    • Dirección residencial

    • Mes al que corresponde la participación

    En caso de resultar ganador, el premio se pagará mediante transferencia bancaria, una vez validada la identidad del beneficiario y la documentación requerida. El trámite para el cobro deberá realizarse en las Administraciones Provinciales y Seccionales de Ingresos de la Dirección General de Ingresos.

