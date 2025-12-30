Lotería Fiscal: Estos son los resultados del último sorteo del año

La tarde de este martes 30 de diciembre se llevó a cabo el tercer y último sorteo de la Lotería Fiscal que organiza el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El sorteo inició a la 1:40 p.m. y tuvo como escenario el food court del centro comercial Los Andes Mall, en San Miguelito.
El pasado 23 de diciembre fue el último día para que la ciudadanía depositara en las distintas urnas las facturas participantes.
A continuación, los ganadores de cada premio:
5 premios de $10,000:
Ricardo Gabriel Ortega
Clarissa Calderón
Katherine Bethancourt López
Magaly Córdoba
Joshua Tejada
10 premios de $5,000:
Janeth Crespo
Amanda Beltrán
Noreida Vásquez
Alejandra Gallardo
Itzia Constantino
Yasiley López
Ana Ramos
Diana Urriola
Luis Antonio Ríos
Yorbalinda Matthews
10 premios de $1,000
Itzaly Pérez
Ligia Gálvez
Lianka Martínez
Velbep Francis González
Marlen De León
Miguel Montenegro
Yaribel Cárdenas
Dayra Camarena
Mélida De Gracia
Liseth Lezcano
El Ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, le comentó a La Prensa, que el objetivo es recaudar $100 millones de recaudación en impuestos.
La Lotería Fiscal busca combatir la evasión fiscal mediante la participación directa de los ciudadanos, incentivando el cumplimiento tributario con premios en efectivo que suman un total de $110,000 por sorteo.
Para la lotería fiscal solo se aceptan facturas originales emitidas mediante sistemas de facturación autorizados por la DGI, ya sean electrónicas o equipos fiscales certificados. Las facturas deben estar a nombre del participante, con su número de cédula o pasaporte. Si la factura no incluye estos datos, pueden escribirse en el reverso.
Cada sobre debe contener un mínimo de cinco (5) facturas originales, aunque la DGI recomienda incluir facturas adicionales. No se aceptan vouchers bancarios (como los generados por pagos con tarjeta).
Dentro del sobre cerrado se deben incluir las facturas y escribir en la parte frontal la siguiente información:
Nombre completo
Número de cédula o pasaporte
Número de teléfono
Correo electrónico
Dirección residencial
Mes al que corresponde la participación
En caso de resultar ganador, el premio se pagará mediante transferencia bancaria, una vez validada la identidad del beneficiario y la documentación requerida. El trámite para el cobro deberá realizarse en las Administraciones Provinciales y Seccionales de Ingresos de la Dirección General de Ingresos.