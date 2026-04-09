Lucha contra la Corrupción, empleo y mina: los retos del país advierte Aurelio Barría Pino al asumir la Cámara de Comercio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El empresario dijo que de nada sirve hablar de crecimiento, inversiones y oportunidades si no se resuelve el tema de la corrupción. También insistió en que se creen nuevas fuentes de empleo.

La economía panameña enfrenta un escenario de decisiones clave en medio de desafíos estructurales que, según el nuevo presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Aurelio Antonio Barría Pino, requieren acciones concretas para sostener el crecimiento y recuperar la confianza.

Durante su toma de posesión y ante la presencia del presidente de la República José Raúl Mulino, Barría Pino planteó que, aunque el país tiene potencial para atraer inversión y dinamizar su economía, persisten factores que limitan ese avance, entre ellos la corrupción, la falta de generación de empleo sostenible y la necesidad de abordar temas sensibles como la reapertura de la mina bajo condiciones claras.

En ese contexto, advirtió que el crecimiento económico no puede sostenerse sin resolver problemas de fondo. “Podemos hablar de crecimiento… de inversión… de oportunidades… pero si no resolvemos esto… todo lo demás se debilita”, señaló, al referirse al impacto transversal de la corrupción en el desarrollo del país.

El empresario también insistió en la necesidad de dinamizar la economía con generación de empleo de calidad. “Nos corresponde generar empleo, pero no cualquier empleo, empleo digno, con condiciones justas, con salarios acordes y con respeto”, afirmó, al subrayar el rol del sector privado en la creación de oportunidades laborales.

Asimismo, destacó el papel del emprendimiento como motor económico, recordando que “el emprendimiento no es un tema accesorio… es el corazón de nuestra economía”, en un país donde la mayoría del tejido empresarial está compuesto por pequeñas y medianas empresas.

Sobre la mina, Barría planteó que su eventual reapertura debe manejarse con equilibrio. “Aspiramos a que la reapertura se logre con un balance social, ambiental y bajo un marco legal que beneficie al país”, indicó, al referirse a uno de los temas que sigue en debate nacional.

Barría también hizo referencia a un entorno en el que el país empieza a recuperar credibilidad ante los mercados internacionales, impulsado por medidas orientadas a la disciplina fiscal, el control del gasto y la corrección del déficit, lo que —según indicó— abre espacio para mejores condiciones de financiamiento y mayor inversión.

En ese escenario, planteó que el reto no solo es mantener esa confianza, sino traducirla en crecimiento económico que impacte directamente en la población, especialmente a través de la generación de empleo y el fortalecimiento del tejido empresarial.

Uno de los puntos clave es el impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), que representan la mayor parte del aparato productivo del país. Barría recordó que el desafío no se limita a incentivar la creación de nuevos negocios, sino a garantizar su sostenibilidad en el tiempo, facilitando su formalización y acceso a oportunidades.

“En Panamá, el 96% de las empresas son MiPymes”, indicó, al destacar el peso de este segmento en la economía nacional.

En esa línea, insistió en que el desarrollo económico debe centrarse en resultados concretos y sostenibles. “El desarrollo no es crecer… es crecer bien”, afirmó, al hacer énfasis en la necesidad de combinar crecimiento con equidad, empleo de calidad y fortalecimiento institucional.

El nuevo presidente del gremio también subrayó que la articulación entre sector público, empresa privada y sociedad civil será determinante para enfrentar estos retos y avanzar en la construcción de un entorno económico más competitivo, transparente y sostenible.

El presidente Mulino también habló durante el evento. Dijo sentirse orgulloso de participar en los eventos del “principal gremio empresarial del país”. Además, hizo un resumen de lo ejecutado durante su gestión, como las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS), en las que —según afirmó— el sector empresarial asumió un aumento, mientras que los detractores “solo aportaron palabras, más nada”.

Sobre el proyecto del embalse de Río Indio, sostuvo que no se puede pensar, ni por un segundo, en detener esta megaobra. Indicó que ha expresado su total respaldo político a la Autoridad del Canal de Panamá para que lo ejecute.

También adelantó que espera que la Línea 3 del Metro y el cuarto puente sobre el Canal concluyan casi al mismo tiempo.