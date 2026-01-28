Lula: la región necesita menos ideología y más integración efectiva

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, hizo este miércoles 28 de enero, un llamado a reconstruir la integración regional de América Latina y el Caribe, al advertir que la fragmentación política y la falta de coordinación han debilitado la capacidad de la región para enfrentar los grandes desafíos del escenario global.

El pronunciamiento se dio durante la sesión inaugural del Foro Económico Internacional 2026, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en la ciudad de Panamá.

El mandatario brasileño subrayó el valor simbólico de Panamá como sede del encuentro, al considerarla un punto de unión entre el Atlántico y el Pacífico y un espacio histórico clave para la integración regional.

Recordó que hace exactamente 200 años se celebró en el istmo el Congreso Anfictiónico de 1826, cuyas ideas sentaron las bases de principios fundamentales del derecho internacional moderno, como la solución pacífica de las controversias, la igualdad jurídica de los Estados y la preservación de la integridad territorial.

No obstante, Lula reconoció que, pese a ese legado histórico, la región no logró consolidar instituciones regionales efectivas. Afirmó que América Latina vive hoy uno de sus mayores retrocesos en materia de integración, tras la parálisis de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Criticó que las cumbres regionales se hayan convertido en “rituales vacíos” y lamentó la incapacidad de la región para responder de manera coordinada a crisis como la pandemia de la covid-19, el avance de la delincuencia transnacional organizada y el calentamiento global.

En su discurso, el presidente brasileño alertó sobre el avance del extremismo político, la manipulación de la información y la influencia de disputas ideológicas externas que, a su juicio, han profundizado la división regional.

En ese contexto, sostuvo que los modelos tradicionales de integración ya no son suficientes y que América Latina necesita un enfoque propio, pragmático y adaptado a sus realidades, sin copiar esquemas ajenos ni reproducir lógicas de dependencia.

Lula planteó que la región cuenta con activos estratégicos suficientes para impulsar una integración efectiva, entre ellos un vasto potencial energético basado en petróleo, gas, hidroeléctrica, biocombustibles y energías renovables, así como condiciones favorables para la producción de alimentos, una biodiversidad única, abundantes reservas de agua dulce y minerales críticos esenciales para la transición energética y digital. A esto se suma, dijo, un mercado de más de 660 millones de personas y la ausencia de conflictos religiosos o culturales de gran escala.

Defendió además la necesidad de avanzar en alianzas regionales basadas en la pluralidad política y el pragmatismo, señalando que la integración no debe estar condicionada por ideologías.

En ese sentido, destacó la importancia de la infraestructura como eje central del desarrollo regional y reafirmó la defensa de Brasil a la neutralidad del Canal de Panamá, al que calificó como un activo estratégico administrado de forma eficiente, segura y sin discriminación.

En el ámbito de la integración comercial, Lula informó sobre la conclusión de acuerdos entre el Mercosur y Singapur, la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) y la Unión Europea, así como el avance de negociaciones con países como India, México, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Japón y Vietnam. También anunció expectativas de avanzar en acuerdos con Panamá, República Dominicana y El Salvador, además de actualizar los existentes con Colombia y Ecuador.

El presidente brasileño insistió en que el desarrollo económico debe ir acompañado de estabilidad política y social, advirtiendo que la concentración de la riqueza genera pobreza, hambre y violencia.

En ese sentido, hizo un llamado a combatir la violencia contra las mujeres, recordando que América Latina es la región con mayores índices de feminicidios, según datos de la CEPAL, y subrayó que esta lucha debe involucrar también a los hombres.

Durante su intervención, Lula resaltó los avances económicos y sociales de Brasil en los últimos años, afirmando que el país logró crecer por encima del promedio mundial, controlar la inflación y alcanzar niveles históricos de empleo.

Indicó que Brasil superó récords de exportaciones e importaciones, con una corriente de comercio que alcanzó los $629 mil millones, como resultado de una estrategia de diversificación de alianzas con economías tradicionales y emergentes.

Asimismo, destacó que Brasil salió nuevamente del mapa del hambre de la ONU, redujo significativamente la pobreza y promovió políticas de inclusión social que permitieron que millones de personas mejoraran su nivel de vida. En materia ambiental, subrayó que el 90% de la matriz eléctrica brasileña es renovable y que el país lidera la producción de biocombustibles, además de impulsar un plan de transformación ecológica con proyectos valorados en $90 mil millones.

En la parte final de su discurso, Lula sostuvo que ningún país de América Latina podrá resolver sus problemas de manera individual y exhortó a los líderes regionales a construir un bloque económico capaz de generar riqueza, empleo y bienestar para sus pueblos.

Recordó su propia experiencia como presidente y afirmó que gobernar solo tiene sentido si se traduce en mejoras concretas en la vida de la población. “Si seguimos divididos, terminaremos este siglo tan pobres como lo empezamos”, advirtió.