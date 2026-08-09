Maersk advierte que Panamá pierde terreno logístico y urge avanzar con Río Indio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El presidente de Maersk para América Latina y el Caribe, Antonio Domínguez, advirtió que Panamá perdió parte de la ventaja que tenía frente a otros centros logísticos de la región y señaló que el país aún está a tiempo de recuperarla, pero debe acelerar proyectos clave como Río Indio, fortalecer la integración y avanzar en tecnología.

La ampliación del Canal abrió una ventana para que Panamá hubiese aprovechado el momento para construir más puertos, incrementar la capacidad logística, integrar el transporte de carga terrestre con el marítimo y aéreo y generar valor agregado, pero no lo hizo, y se adelantaron otros países como Colombia, Costa Rica, México, Perú y algunos mercados del Caribe que mejoraron su infraestructura.

Así lo señaló Antonio Domínguez, presidente de Maersk para América Latina y el Caribe, al insistir en que el país no puede esperar más, ni perder tiempo para construir el embalse de río Indio y garantizar agua para la vía interoceánica y para el país, además de acelerar el tema de nuevos puertos.

“Pero en mi mente no existe que un panameño no entienda que el río Indio es lo más importante que tenemos en este país (...) Si no se hace, tenemos un gran problema y muy grande (...) Estamos perdiendo el tiempo”, alertó Domínguez durante el foro de la plataforma Panorama Marítimo y Logístico que se realizó el jueves 6 de agosto en ciudad de Panamá.

Antonio Domínguez, presidente de Maersk para América Latina y el Caribe. LP/Katiuska Hernández

Domínguez indica que aunque la ventana inicial se cerró, hay nuevas oportunidades para rectificar pero debe acelerarse los procesos, incluyendo la construcción urgente del embalse de río Indio, que en un escenario como el actual con pronósticos de un fenómeno de El Niño más fuente e intenso y repetitivo a lo largo de los años, la seguridad jurídica y la resiliencia climática es clave.

El representante de la naviera Maersk expresó que el proyecto de Río Indio no solamente le da a Panamá 50 años más de horizonte de expansión para manejar el Canal de Panamá, sino que también da agua dulce para el consumo local de los habitantes del país.

“Entonces, si el país quiere crecer, pasamos por que Río Indio sea una realidad y sea rápida”, apuntó.

Comunidad de Boca de Uracillo, provincia de Coclé región donde se construirá el embalse de río Indio. LP/Alexander Arosemena

Alertó que el cambio climático es una realidad y la sequía amenaza con ser más fuente y en ciclos más frecuentes. “Entonces los ciclos cada vez son más cortos. El calentamiento global es una realidad y va a seguir impactando. Panamá tiene que estar listo para eso”.

El presidente regional de Maersk señaló que la naviera trajo a Panamá recientemente a un grupo de los más importantes clientes que forman parte de un consejo de la empresa, y aunque evaluaron muy positivamente el desarrollo del Canal, los puertos actuales y el ferrocarril, les preocupó la falta de integración de las cadenas y que no existan avances tecnológicos en el sector logístico.

Domínguez explicó que una de las principales inquietudes fue que Panamá no cuente con un ecosistema logístico en el que todos los actores estén conectados. Señaló que, aunque una carga podría trasladarse rápidamente de un puerto a otro, los clientes cuestionaron si existen los mecanismos legales y operativos que permitan hacerlo de forma ágil, pues cualquier falla podría provocar que la mercancía quede detenida durante días y se pierda competitividad.

Maersk es uno de los usuarios de los puertos panameños como el de Balboa. Archivo

También indicó que los clientes mostraron preocupación por el rezago tecnológico en los procesos logísticos. “A ellos les preocupa que sigamos nosotros liberando carga con sellos frescos y no con QR Code, con herramientas tecnológicas”, afirmó Domínguez, quien sostuvo que este aspecto genera inquietud entre compañías que ya observan soluciones más digitalizadas en otros mercados.

Domínguez reiteró que es necesario incrementar la capacidad portuaria en el país. “Seguimos trabajando todos por su lado, no hay más puertos, es la misma cantidad de puertos que había en ese momento [de la ampliación del Canal], y la infraestructura sigue siendo la misma”, afirmó.

El mercado mundial mantiene oportunidades de crecimiento mientras las navieras rediseñan sus redes para priorizar la confiabilidad y resiliencia en el movimiento de contenedores, según Antonio Domínguez, presidente de Maersk para América Latina y el Caribe. LP/Katiuska Hernández

Evaluó muy positivamente los planes del Canal de Panamá, comenzando con río Indio, el proceso de licitación de las dos terminales portuarias y el desarrollo del gasoducto.

“Fortalecer todo lo que es la infraestructura con los puertos en Panamá, le dará valor al país y no solamente ver la carga pasar”, dijo.

Domínguez también puso el foco en la formación del talento como uno de los retos que Panamá debe resolver para fortalecer su plataforma logística.

Advirtió que la educación no está respondiendo a las necesidades actuales del país y planteó la necesidad de impulsar con mayor fuerza las carreras vocacionales. “Tenemos que educar más rápido. Tenemos que hacer carreras vocacionales”, señaló, al sostener que este tipo de formación ofrece oportunidades frente a los cambios que está provocando la inteligencia artificial en el mercado laboral.

Para Maersk Panamá es clave para atraer nuevos negocios, mover carga y ser líder en la integración de las cadenas de suministro. Pero no debe descuidar su competitividad y blindarse con más capacidad y asegurar el agua.