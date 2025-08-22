Maersk invierte $20 millones en nuevo centro logístico en Panamá Pacífico

Exclusivo Suscriptores

La empresa A.P. Moller – Maersk, que tiene sus oficinas regionales en Panamá, inauguró un centro logístico en Panamá Pacífico, que pretende reforzar la posición del país como puerta de entrada a los mercados de Latinoamérica.

La instalación, ubicada en la Zona Económica Especial en el sector Pacífico, representó una inversión de aproximadamente 20 millones de dólares. Cuenta con unos 20,000 metros cuadrados y fue diseñada para servir como un centro de distribución centralizado. Desde allí, según la empresa, las compañías podrán consolidar inventarios, optimizar su distribución en la región y reducir los tiempos de entrega hacia mercados en Latinoamérica, Norteamérica y Asia.

La nueva infraestructura, conectada a rutas marítimas, aéreas y terrestres, permitirá a las empresas aprovechar la ubicación estratégica de Panamá para agilizar sus operaciones y responder con mayor rapidez a la demanda regional.

“Con acceso directo a servicios marítimos desde Asia, conectividad multimodal sin interrupciones y una ubicación que une las Américas, Europa y Asia, nuestro Centro Logístico en Panamá Pacífico permite a las empresas replantear la forma en que mueven sus productos”, dijo Efraín Osorio, director Ejecutivo para Centroamérica, Andina y el Caribe en Maersk.

Agregó que esto les ayuda a equilibrar inventarios, mejorar la visibilidad y acelerar su llegada al mercado. “Estamos brindando a nuestros clientes las herramientas para posicionar sus productos de manera más inteligente, responder más rápido a las disrupciones y desbloquear nuevas oportunidades de crecimiento en la región”.

El centro logístico está completamente integrado a la red global de logística de Maersk. El complejo cuenta con acceso directo a la carretera Panamericana, aeropuerto y puertos del Pacífico. También está conectado al ferrocarril que opera Panama Canal Railway Company, que corre paralelo al Canal. Además, los servicios de carga aérea de Maersk ofrecen rutas a través del Aeropuerto Tocumen.

“Con nuestra instalación en Panamá Pacífico, las empresas pueden centralizar su inventario en un solo lugar, simplificar los procesos aduaneros y atender múltiples mercados sin la complejidad de gestionar almacenes separados. Este centro ofrece la velocidad, flexibilidad y eficiencia de costos que las empresas necesitan para crecer en América Latina”, manifestó John Carmichael, director de Ventas para Centroamérica, Andina y el Caribe en Maersk.