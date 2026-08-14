Más barcos cruzan el Canal de Panamá, mientras que reportan subastas por $4 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El tránsito de embarcaciones sigue en crecimiento, mientras las subastas por cupos de último momento, registran mayores precios. La ACP atribuyó los precios a la oferta y demanda del comercio mundial.

El tráfico por el Canal de Panamá experimenta una gran demanda de buques que buscan un cupo a última hora para cruzar, ante las exigencias del mercado y de clientes que esperan recibir la mercancía lo antes posible.

Tradicionalmente, los cruces por el Canal de Panamá son predecibles, las navieras reservan con tiempo sus cupos, incluso tienen sistemas para contar con los tránsitos a largo plazo, pero también existe la opción de adquirir un cupo a último momento mediante subastas en las que las navieras están dispuestas a pagar determinado monto de acuerdo al valor de la carga, la urgencia del tránsito, la oferta y la demanda e, incluso, el precio del combustible.

El 13 de agosto habían 112 embarcaciones esperando para cruzar por el Canal de Panamá, la mayoría, es decir, 79 buques contaban con reservas para pasar en la fecha indicada. El resto, 33, no tenía reserva.

“Aproximadamente el 70% de los buques tienen su reserva para transitar el Canal de Panamá. En cuanto al número menor de buques que han optado por no reservar su tránsito con antelación, o debido a decisiones de corto plazo impulsadas por las condiciones del mercado, estos tienen la opción de realizar reservas de último momento a través de un mecanismo de subasta”, dijo la Autoridad del Canal de Panamá en consulta hecha por La Prensa.

Buques en espera para cruzar el Canal de Panamá el 13 de agosto de 2026.

Explicaron que estas reservas utilizan espacios y horarios específicos ya incorporados en el calendario del Canal, de manera que no se afecta a los buques que poseen reservas confirmadas ni se altera el orden de tránsito establecido.

No obstante, la ACP admitió que estas subastas han registrado en los últimos días, un incremento en los costos de mercado debido a los cambios en la oferta y la demanda del comercio mundial.

“Algunos buques que transitaron recientemente han pagado montos superiores a un millón de dólares en subasta para atender sus necesidades específicas de mercado”, precisó el Canal.

Reportes de Bloomberg revelan que hace unos días una naviera pagó 4 millones de dólares por un tránsito por el Canal para el buque portacontenedores Seaspan Benefactor, un buque con capacidad para 10.100 TEU (unidades equivalentes a veinte pies).

Buque portacontenedores que pagó una gran suma por cruzas el Canal dado que no tenía reserva. Tomanda de Marine Traffic

La embarcación que está en este momento en aguas del pacífico panameño a la espera de su turno para cruzar la vía interoceánica, pertenece a la flota de Seaspan Corporation, un gestor y propietario independiente de buques que arrienda sus naves a principales líneas navieras mundiales como ONE, MOL o Hapag-Lloyd entre otras.

No es la primera vez que se da una subasta de $4 millones, la anterior fue en abril de este año, en plena crisis por el bloqueo del estrecho de Ormuz. Se trató del buque de GLP Gas Virgo, vinculado a la empresa china Wanhua, que estuvo dispuesto a pagar esa cantidad en la subasta para asegurar un cupo Neopanamax, según datos de agentes navieros.

Buque petrolero con GLP gas licuado de petróleo controlado por la empresa china Wanhua Chemical, transitó por el Canal el 15 de abril, desde Texas. Foto tomada de Marine Traffic

Aunque en el Canal de Panamá no indicaron la identidad de la naviera, ni el precio que paga cada barco por respeto a los clientes, sí explicaron que estos resultados reflejan fluctuaciones temporales del mercado y no son consecuencia de una tarifa establecida por la autoridad canalera.

“Estos precios de subasta no constituyen un resultado inesperado, dado el incremento sostenido que se ha observado en los costos de mercado debido a los cambios en la oferta y la demanda del comercio mundial”, reiteraron en la ACP.

Las desviación de las rutas por el conflicto en el Medio Oriente que generó las interrupciones en el estrecho de Ormuz, la prolongada tensión entre Rusia y Ucrania y las políticas arancelarias de Estados Unidos, sumado a la volatilidad de la economía global están llevando a una reconfiguración del mercado de importaciones y exportaciones que se mueve por el transporte marítimo.

La ACP aclaró que, históricamente, los precios de subasta de los espacios de reserva han variado considerablemente según el tamaño del buque y las condiciones vigentes de mercado.

Mencionaron que durante el período comprendido entre octubre de 2025 y febrero de 2026, los precios medianos de subasta fueron de aproximadamente $55,000.

Precisaron que los resultados recientes de las subastas han reflejado una demanda significativamente más fuerte, con precios medios que alcanzan niveles aproximadamente tres veces mayores.

“Estos resultados demuestran la vigencia de los mecanismos de subasta como una herramienta flexible para asignar oportunidades de tránsito escasas, maximizando al mismo tiempo el valor tanto para los clientes como para el Canal”.

Un buque portacontenedores transita por el Canal de Panamá. EFE/Carlos Lemos

El Canal aclaró que no ha modificado el número de tránsitos por día, es decir no hay restricciones para el cruce de embarcaciones, salvo la reducción del calado por las esclusas neopanamax que se ha anunciado con tiempo y que no significa menos tránsitos, sino menos peso en las embarcaciones que deben acoplarse.

De acuerdo con un aviso emitido a las navieras, a partir del 26 de agosto de 2026 el calado máximo autorizado será de 48 pies (14.63 metros). Posteriormente, desde el 3 de septiembre, el límite se reducirá a 47.5 pies (14.48 metros).

La confiabilidad de la ruta, los tiempos más cortos para cruzar y la necesidad de las navieras de llegar a tiempo para despachar la carga definen que el Canal de Panamá, esté recibiendo una mayor demanda.

Durante los próximos meses, con la previsión del fenómeno de El Niño más intenso, se podrá a prueba la ruta, pero la ACP, asegura que están tomando las medidas de forma anticipada para ahorrar agua para la población y el tránsito y que informarán a tiempo a los clientes de cualquier cambio que deban hacer, principalmente hacia el verano de 2027.