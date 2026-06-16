Más cerveza, menos seco: así se comporta la producción de bebidas alcohólicas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Entre enero y abril de 2026, las cervecerías del país produjeron 91.9 millones de litros, una cantidad que equivale a casi 96 de cada 100 litros de bebidas alcohólicas elaborados localmente.

La producción de bebidas alcohólicas en Panamá alcanzó los 96.1 millones de litros entre enero y abril de 2026, lo que representa un aumento de 8.4% respecto al mismo período de 2025, cuando se registraron 88.6 millones de litros, de acuerdo con cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec).

El cuatrimestre combinó meses de expansión con un abril en números rojos. Pese al crecimiento acumulado de 8.4%, la caída de 6.7% registrada en abril dejó abierta la incógnita sobre el desempeño de los meses siguientes, justo cuando la temporada del Mundial de Fútbol suele convertirse en un impulso adicional para el consumo de cerveza y otras bebidas alcohólicas. Sin embargo, habrá que esperar las cifras oficiales de mayo y junio para conocer el impacto real.

El repunte de 2026 adquiere mayor relevancia al compararse con el desempeño de todo el 2025, cuando la producción de bebidas alcohólicas se contrajo 6.2%.

Entonces, el crecimiento observado en los primeros cuatro meses de este año podría interpretarse como una recuperación de la industria más que como una expansión extraordinaria del consumo.

La incógnita es si ese rebote será suficiente para consolidar un cambio de tendencia en un mercado, marcado por nuevos hábitos de consumo y una mayor presión sobre el bolsillo de los hogares.

El cuatrimestre

La cerveza continúa siendo la reina indiscutible de las bebidas alcohólicas en Panamá. Entre enero y abril de 2026, las cervecerías del país produjeron 91.9 millones de litros, una cantidad que equivale a casi 96 de cada 100 litros de bebidas alcohólicas elaborados localmente.

Su dominio es tal que supera ampliamente el volumen conjunto de todos los destilados, consolidándose como la bebida que más se produce —y, por ende, la que marca el pulso de una industria donde ninguna otra categoría se le acerca. Estas cifras no incluyen la producción de cerveza artesanal.

La producción de ron, en tanto, totalizó 1.89 millones de litros, un aumento de 10% en comparación con los 1.72 millones de litros registrados un año antes. La ginebra también mostró un crecimiento, al pasar de 501,764 litros a 571,138 litros, equivalente a una variación de 13.8%.

En contraste, la producción de seco cayó 12.8%, al bajar de 1.72 millones de litros en los primeros cuatro meses de 2025 a 1.50 millones de litros en el mismo lapso de 2026. El whisky registró una caída de 58.6%, mientras que el vodka aumentó 6.7%.

Por su parte, la producción de coñac pasó de 13,875 litros entre enero y abril de 2025 a 20,634 litros en igual período de 2026, para una variación de 48.7%, según las cifras preliminares del Inec.

Producción en el primer cuatrimestre de 2026.

El informe, elaborado con información suministrada por los establecimientos dedicados a la fabricación de bebidas alcohólicas en Panamá, presenta cifras preliminares correspondientes al período comprendido entre enero y abril de 2026.

Abril en rojo

Abril marcó una pausa en el dinamismo que venía mostrando la industria de bebidas alcohólicas. Durante el cuarto mes de 2026, la producción totalizó 21.1 millones de litros, una disminución de 6.7% frente a los 22.6 millones de litros registrados en abril del año pasado.

La caída estuvo encabezada por la cerveza, cuya producción se redujo también 6.7%, al pasar de 21.8 millones a 20.3 millones de litros. El ron y el seco registraron descensos de 10.8% y 12.9%, respectivamente, mientras que el vodka fue una de las pocas categorías que mostró un crecimiento, con un aumento de 81.4% respecto a abril de 2025.

Con ello, abril se convirtió en el único mes del año que cerró con una contracción interanual, luego de que enero, febrero y marzo registraran aumentos en la producción total de bebidas alcohólicas.

Detrás de las cifras también se esconden cambios más profundos. El consumo de alcohol entre los jóvenes ya no es el mismo de hace una década, dicho por los dueños de bares y organizadores de eventos, mientras que el desempleo y el encarecimiento del costo de vida han añadido nuevas presiones sobre el bolsillo de los panameños, factores que podrían estar redefiniendo la dinámica del mercado.