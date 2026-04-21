Más de 15 mil personas se han registrado en las primeras horas para el retiro de los Cepanim

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Además, del portal web, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) habilitará centros de información en lugares estratégicos para los que no tengan acceso a Internet

Más de 15 mil personas ya han completado su registro a través de los canales digitales oficiales para la entrega de los Certificados de Pago de Décimo Tercer Mes (Cepanim), informó este martes, Carmen Jaén, coordinadora de entrega del programa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Para el registro se mantienen habilitados los portales mef.gob.pa y cepadim.mef.gob.pa los que concentran una alta afluencia, señaló Jaén en TVN Noticias.

Proceso de Registro: Paso a Paso

Reiteró que para garantizar el orden y evitar aglomeraciones, las autoridades han diseñado un sistema de citas basado en el registro previo. Los interesados deben seguir estos pasos:

Crear una cuenta: Registrarse con un correo electrónico activo, nombre completo y una contraseña segura. Seleccionar categoría: El formulario cuenta con dos pestañas principales: “Vivos” y “Difuntos”.

Trámite para Beneficiarios Vivos

Al seleccionar esta opción, el sistema solicita el nombre, la cédula y, de forma indispensable, un número de teléfono válido. Según Jaén, el teléfono es crucial porque los beneficiarios serán llamados directamente para asignarles una cita una vez que sus certificados estén impresos.

Procedimiento para Herederos (Difuntos)

En el caso de beneficiarios fallecidos, los herederos deben completar la documentación adjuntando:

Certificado de defunción del titular.

Cédula y certificado de matrimonio (si es cónyuge).

Cédula y certificado de nacimiento (si son hijos).

Recomendación clave: Las autoridades sugieren que los familiares se pongan de acuerdo para que una sola persona realice el registro. Si varios hijos se registran por separado, todos deberán comparecer físicamente al momento de la entrega. En el caso de herederos residentes en el extranjero, estos deberán remitir un poder legal o evitar registrarse y permitir que los familiares en Panamá gestionen el trámite.

Atención, logística y monto a retirar

Con el fin de llegar a quienes no poseen acceso a internet, o no les resulta muy amigable, el MEF está gestionando la habilitación de centros de información en puntos estratégicos. Además, el formulario permite elegir la regional más cercana para retirar el documento, facilitando la logística a nivel nacional.

Sobre el monto específico que le corresponde a cada beneficiario, se informó que los detalles se brindarán de manera personalizada llamando al 506-6100 o acudiendo directamente a las oficinas del ministerio.

Jaén hizo también, un llamado a la población para que los documentos adjuntos sean legibles y vigentes, y subrayó la importancia de la puntualidad el día de que se les cite, cumplir con la fecha y la hora, para que no pierdan la asignación. “Queremos evitar filas innecesarias; si el ciudadano cumple con su horario, el proceso será rápido y eficiente”, concluyó.