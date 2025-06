Al menos 2,000 personas acudieron a feria de empleo de la Cámara de Comercio

La feria de empleo de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá sobrepasó las expectativas al recibir a unas 2,000 personas interesadas en aplicar a una de las 500 vacantes ofertadas por 38 empresas entre nacionales, multinacionales y grupos de distintos sectores.

La jornada que se realizó durante los días 24 y 25 de junio recibió al inicio un registro de 1,500 personas, pero llegaron más de 500 personas adicionales que no se habían registrado y también se les dio la oportunidad de explorar las distintas ofertas que habían en la feria.

“Cuando una persona tiene empleo digno, se activa la economía de su hogar, mejora su calidad de vida y contribuye directamente al país. Por eso, desde este gremio empresarial, apostamos por acciones concretas como éstas”, enfatizó Juan Arias, presidente de la CCIAP, al referirse a esta actividad.

El reporte preliminar de la Cámara de Comercio detalla que la mayoría de las empresas realizaron pruebas de aptitud a los participantes y realizaron entrevistas previas para seleccionar a varias de estas personas para que apliquen formalmente a puestos de trabajo.

Las vacantes eran de trabajo en bodega, almacenes, oficina, gerencia, tecnología, área operativas y técnicas entre otras.

En la feria participaron Huawei, PriceWaterhouseCoopers Panama S.R.L., Grupo Melo, Agencias Feduro, Bonlac, Maritime Efficiency Group, Avipac Inc, Poligrafia Panamá, Solectric SA, Grupo Foodsmart, RC Solutions, Gestión Logística Integral S A., ProPanama, Innovatek, Arch Latam, Parking Solutions, Grupo ENX, Congrex, Colimpia, Panamerican Cleaning Group, Inc., C.B. Fenton, Bolsas y Cartuchos de Papel, S.A. | Empaques de Colón, Autofacil Panama, S.A, Llaso, S.A., Byindit, Conexiones S.A., Vidal Zachrisson & Asociados, Edupan, s.a, Manpower Panamá S.A, Lovisa- Ambar INC, H. Tzanetatos, Alorica, Grupo Panama Car Rental, y Varela Hnos, S.A..

Se espera que la Cámara de Comercio replique esta experiencia en el interior del país debido a la gran afluencia de personas en esta edición en la ciudad de Panamá.

“Organizar esta feria es parte del compromiso de la empresa privada por Panamá, porque cada empleo que crea es una vida que cambia, una familia que crece y una comunidad que progresa”, dijo Arias.

El presidente de la Cámara de Comercio sostuvo que según cifras de la Contraloría General de la República, a octubre de 2024, habían un total de 24 mil asalariados privados menos que en 2012, sin dejar de lado los 63 mil funcionarios y 264 mil trabajadores informales adicionales.

Expresó que la meta es recuperar esa mano de obra y que se abran nuevas oportunidades laborales.

Durante los dos días de feria de empleo, acudieron personas de distintas edades y fue notoria la presencia de un gran grupo de mujeres.