Más de 23 mil títulos de propiedad se han entregado a las poblaciones de la cuenca hidrográfica del Canal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) informó que se han entregado más de 23 mil títulos de propiedad a familias que habitan en la Cuenca Hidrográfica del Canal, como parte del programa de catastro y titulación que busca brindar seguridad jurídica a las comunidades y fortalecer el desarrollo sostenible del territorio.

Esta iniciativa ha beneficiado a más de 115 mil personas, incluyendo alrededor de 9 mil mujeres.

La ACP conmemoró los 20 años de la Plataforma Participativa de la Cuenca del Canal, un espacio de gobernanza y diálogo en el que comunidades, instituciones y aliados estratégicos han trabajado de manera conjunta en la protección del recurso hídrico.

Destacó el Canal que desde la creación de esa plataforma se ha consolidado como un modelo único en la región al reunir diversos sectores con un propósito común: proteger el agua como recurso vital para el presente y el futuro del país.

El vicepresidente de Administración del Recurso Hídrico de la ACP, Luis Rovira, destacó que en los diversos programas se han invertido más de 125 millones de dólares.

Resaltó que la cuenca ocupa el 7.3% del territorio nacional y alberga a más de 377 mil personas en 944 comunidades. Subrayó además que de esta cuenca dependen más de 2.5 millones de personas que reciben agua potable de los lagos que la conforman, lo que resalta la importancia de una gestión integral y participativa.

Rovira destacó los avances en programas ambientales y sociales como reforestación, pago por servicios ambientales, agricultura familiar sostenible, educación ambiental y gestión de agua potable y saneamiento.

“Queremos un Canal que sea del futuro para todos los panameños”, señaló Rovira, al destacar que la protección del agua es la base para garantizar tanto el bienestar de las comunidades como la operación segura del Canal en los años venideros.

Por su parte, Ilya Espino de Marotta, subadministradora del Canal, destacó que el trabajo que se ha hecho con las comunidades de la cuenca hidrográfica ha logrado resultados sociales y económicos tanguibles con mejoras en la calidad de vida de la población.

Además, indicó que todo lo que se ha logrado en la cuenca tradicional también se quiere aplicar en la cuenca occidental que abarca también río Indio.