Más de 3 mil comercios harán descuentos en el Panamá Black Weekend del 3 al 5 de octubre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Más de 3 mil comercios confirmaron su participación para el Panamá Black Weekend 2025 que se realizará este año del 3 al 5 de octubre, con tres días de descuentos que irán del 20% al 70%.

Las ofertas incluyen descuentos en comercios de al menos 16 centros comerciales, además de tarifas especiales en hoteles, restaurantes y algunos centros de entretenimiento.

Los comercios abrirán desde las 10 de la mañana y algunos extenderán sus actividades luego de las 9:00 p.m. dependiendo de la afluencia de compradores.

Entre los centros comerciales que participarán este año están Albrook Mall, Alta Plaza, Los Andes y Megamall.

Bonny Sánchez, presidenta de la Asociación Panamñea de Centros Comerciales (Apacecom), indicó que anualmente este tipo de eventos generan una derrama e impacto económico de $75 millones en ventas, además de incrementar entre 20% y 25% de afluencia de visitantes.

“Queremos llegar a más de 20 millones de futuros compradores para el Panamá Black Weekend con las promociones que está haciendo Promtur, Visa y la Autoridad de Turismo de Panamá”, agregó Sánchez.

Bonny Sánchez, presidenta de la Asociación Panameña de Centros Comerciales, dijo que espera generar más de $75 millones en ventas e impacto económico y elevar en 25% la afluencia de visitantes a estos establecimientos. https://t.co/rLx5Yn2AoO Video cortesía @SoyMireyaRodrg1 pic.twitter.com/WwqMvmXymM — La Prensa Panamá (@prensacom) September 23, 2025

El viceministro de Turismo, Jorge Correa, indicó que el Panamá Black Weekend se ha convertido en un producto turístico para atraer a compradores de países como Costa Rica, Ecuador, República Dominicana y otros países.

“Es de gran relevancia para el sector turístico pues genera un impacto positivo a toda la industria”, recalcó.

Bonny Sánchez, presidenta de la Asociación Panameña de Centros Comerciales, dijo que espera generar más de $75 millones en ventas e impacto económico y elevar en 25% la afluencia de visitantes a estos establecimientos. https://t.co/rLx5Yn2AoO Video cortesía @SoyMireyaRodrg1 pic.twitter.com/WwqMvmXymM — La Prensa Panamá (@prensacom) September 23, 2025

Nadkyi Duque, vicepresidenta de Apacecom y representante por la Cámara Nacional de Turismo de Panamá, precisó que este año los hoteles se han unido con tarifas de descuentos para los turistas internacionales que vengan al país para los días del Panamá Black Weekend.

Nadkyi Duque, vicepresidenta de Apacecom y representante de Camtur, dijo que los turistas ven en Panamá un destino seguro para realizar compras y este año los hoteles tendrán tarifas de descuento para los turistas. Video cortesía @SoyMireyaRodrg1 https://t.co/TCBF4ynuzE pic.twitter.com/ESMCBj0cZM — La Prensa Panamá (@prensacom) September 23, 2025

Durante el evento, la Policía Nacional reforzará la seguridad, mientras que la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) supervisará los comercios para garantizar el cumplimiento de las ofertas.