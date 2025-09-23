Panamá, 23 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Comercio

    Más de 3 mil comercios harán descuentos en el Panamá Black Weekend del 3 al 5 de octubre

    Katiuska Hernández
    Más de 3 mil comercios harán descuentos en el Panamá Black Weekend del 3 al 5 de octubre
    Se espera un aumento de entre 20% y 25% en la afluencia de compradores en los centros comerciales. Archivo.

    Más de 3 mil comercios confirmaron su participación para el Panamá Black Weekend 2025 que se realizará este año del 3 al 5 de octubre, con tres días de descuentos que irán del 20% al 70%.

    Las ofertas incluyen descuentos en comercios de al menos 16 centros comerciales, además de tarifas especiales en hoteles, restaurantes y algunos centros de entretenimiento.

    Los comercios abrirán desde las 10 de la mañana y algunos extenderán sus actividades luego de las 9:00 p.m. dependiendo de la afluencia de compradores.

    Entre los centros comerciales que participarán este año están Albrook Mall, Alta Plaza, Los Andes y Megamall.

    Bonny Sánchez, presidenta de la Asociación Panamñea de Centros Comerciales (Apacecom), indicó que anualmente este tipo de eventos generan una derrama e impacto económico de $75 millones en ventas, además de incrementar entre 20% y 25% de afluencia de visitantes.

    “Queremos llegar a más de 20 millones de futuros compradores para el Panamá Black Weekend con las promociones que está haciendo Promtur, Visa y la Autoridad de Turismo de Panamá”, agregó Sánchez.

    El viceministro de Turismo, Jorge Correa, indicó que el Panamá Black Weekend se ha convertido en un producto turístico para atraer a compradores de países como Costa Rica, Ecuador, República Dominicana y otros países.

    “Es de gran relevancia para el sector turístico pues genera un impacto positivo a toda la industria”, recalcó.

    Nadkyi Duque, vicepresidenta de Apacecom y representante por la Cámara Nacional de Turismo de Panamá, precisó que este año los hoteles se han unido con tarifas de descuentos para los turistas internacionales que vengan al país para los días del Panamá Black Weekend.

    Durante el evento, la Policía Nacional reforzará la seguridad, mientras que la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) supervisará los comercios para garantizar el cumplimiento de las ofertas.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

    LAS MÁS LEÍDAS

    • ‘No vivo con mi marido desde hace 15 años y todavía estamos felizmente casados’: las parejas LAT, el nuevo concepto que está en aumento en el mundo. Leer más
    • Recolección de firmas para revocatoria de la alcaldesa de Arraiján supera el millar. Leer más
    • Estos son los salarios mínimos vigentes en Panamá para 2025. Leer más
    • Calendario del PASE-U 2025: cuándo será el segundo pago y cómo se entregará. Leer más
    • Una empresa contratista financiará el préstamo para que el Municipio de Panamá pague lo que le debe: $27.2 millones. Leer más
    • Balón de Oro 2025: Horario, TV y cómo ver en vivo la gala en la que Dembélé y Lamine Yamal son los grandes candidatos. Leer más
    • Buques de la Armada de Estados Unidos ‘siguen pagando por transitar por el Canal’, aclara el administrador. Leer más