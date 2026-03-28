Más de 300 mil visitantes de Europa recibió Panamá en 2025

España es el país europeo que más visitantes registra en Panamá, seguido de Italia, Francia, Holanda y Alemania.

Panamá está de moda entre los europeos. En 2025 ingresaron al país 308,857 visitantes provenientes del viejo continente, lo que representó un incremento de 8.3% con respecto al año anterior cuando se reportaron 285,311 viajeros, según el informe de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

El organismo resalta que en términos absolutos 23,546 viajeros adicionales arribaron al país desde Europa en 2025, siendo España el país con mayor número de turistas que visitaron Panamá con 77,421 personas.

Francia ocupó el segundo lugar con 35,999 visitantes, después Italia con 36,345; Alemania con 32,364; Holanda con 29,644 visitantes y Reino Unido con 25,126 visitantes.

El mercado europeo representa 13.8% del total de visitantes que arriban al país en 2025 por el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Al mes de marzo se reportaban seis aerolíneas activas operando vuelos entre Panamá y distintas ciudades de Europa como Madrid con Air Europa e Iberia, París con Air France, Ámsterdam con KLM, Estambul con Turkish Airlines y Condor desde Frankfurt con algunos vuelos a la semana.

Datos de la aerolpineas Air Europa indican que a través de esa compañía los turistas hacia Panamá han registrado un crecimiento de más de 40% en el último año.

Imanol Pérez, director comercial de Air Europa, explicó que aunque Panamá es un punto de conexiones aéreas hacia otros destinos, cada vez más pasajeros optan por quedarse para visitar el país dentro de su itinerario.

“Cada vez hay más pasajeros europeos que deciden quedarse en Panamá y no continuar en conexión hacia otros destinos de América”, señaló.

Precisó que debido a ese incremento decidieron reforzar la conectividad para pasar de cuatro frecuencias semanales a un vuelo diario entre Madrid y Panamá desde el año pasado. “Ahora el objetivo es consolidar esas siete frecuencias con buenos niveles de ocupación y tarifas competitivas”, indicó Pérez.

De acuerdo con el directivo de Air Europa, la Ciudad de Panamá y el Canal de Panamá siguen siendo los principales atractivos para los visitantes europeos.

Sin embargo, otros destinos dentro del país han ganado protagonismo en los itinerarios de los viajeros.

“Después de la ciudad y el canal, hay mucho interés por lugares como Bocas del Toro y Boquete, que son dos destinos que han generado la atención entre los pasajeros que vienen de Europa”, comentó.