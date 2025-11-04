Más de 35 mil personas se movilizaron por vía marítima durante las Fiestas Patrias

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que un total de 35,890 pasajeros se movilizaron por vía acuática entre el 1 y el 3 de noviembre, en el marco del operativo de seguridad implementado con motivo de las Fiestas Patrias 2025.

Según el reporte de la entidad, entre el 1 y 2 de noviembre se registró el traslado de 29,127 personas en 2,854 embarcaciones, mientras que el lunes 3 de noviembre, hasta las 2:00 p.m., se contabilizaron 6,763 pasajeros en 768 naves.

Los principales puntos de embarque con mayor flujo de usuarios fueron Isla Colón y Almirante, en la provincia de Bocas del Toro, así como Taboga, en la provincia de Panamá, destinos que tradicionalmente concentran gran cantidad de visitantes durante estas fechas.

La AMP destacó que las operaciones se desarrollaron sin incidentes mayores, aunque se registraron suspensiones temporales de zarpes en algunos puntos debido a condiciones climáticas adversas, como ocurrió en Pedasí (Los Santos), Isla Colón y Chiriquí Grande (Bocas del Toro), además de algunos atracaderos en la Costa Arriba de Colón.

El operativo incluyó inspecciones técnicas, controles de seguridad y verificación de documentos de las embarcaciones, con el objetivo de garantizar la protección de los pasajeros y la seguridad marítima nacional.

La AMP reiteró su llamado a capitanes, operadores y pasajeros a respetar las normas de seguridad establecidas y mantenerse informados a través de los canales oficiales y redes sociales de la institución ante cualquier alerta meteorológica o cambio operativo.