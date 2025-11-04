Panamá, 04 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    BALANCE OFICIAL

    Más de 35 mil personas se movilizaron por vía marítima durante las Fiestas Patrias

    Getzalette Reyes
    Más de 35 mil personas se movilizaron por vía marítima durante las Fiestas Patrias
    La AMP reporta más de 35 mil pasajeros transportados por mar en los primeros días de noviembre. Foto/Cortesía

    La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que un total de 35,890 pasajeros se movilizaron por vía acuática entre el 1 y el 3 de noviembre, en el marco del operativo de seguridad implementado con motivo de las Fiestas Patrias 2025.

    Según el reporte de la entidad, entre el 1 y 2 de noviembre se registró el traslado de 29,127 personas en 2,854 embarcaciones, mientras que el lunes 3 de noviembre, hasta las 2:00 p.m., se contabilizaron 6,763 pasajeros en 768 naves.

    Los principales puntos de embarque con mayor flujo de usuarios fueron Isla Colón y Almirante, en la provincia de Bocas del Toro, así como Taboga, en la provincia de Panamá, destinos que tradicionalmente concentran gran cantidad de visitantes durante estas fechas.

    La AMP destacó que las operaciones se desarrollaron sin incidentes mayores, aunque se registraron suspensiones temporales de zarpes en algunos puntos debido a condiciones climáticas adversas, como ocurrió en Pedasí (Los Santos), Isla Colón y Chiriquí Grande (Bocas del Toro), además de algunos atracaderos en la Costa Arriba de Colón.

    Más de 35 mil personas se movilizaron por vía marítima durante las Fiestas Patrias
    Sin incidentes mayores: más de 35 mil pasajeros viajaron por vía acuática durante el fin de semana. Foto/Cortesía

    El operativo incluyó inspecciones técnicas, controles de seguridad y verificación de documentos de las embarcaciones, con el objetivo de garantizar la protección de los pasajeros y la seguridad marítima nacional.

    La AMP reiteró su llamado a capitanes, operadores y pasajeros a respetar las normas de seguridad establecidas y mantenerse informados a través de los canales oficiales y redes sociales de la institución ante cualquier alerta meteorológica o cambio operativo.

    Getzalette Reyes

    Portadista


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Estas son las delegaciones y bandas independientes que desfilarán este 3 de noviembre en la ruta 1 y 2. Leer más
    • Cervecería Nacional anuncia la reducción de personal por ‘caída de ventas y aumento de impuestos’. Leer más
    • Aprehenden a funcionario de la CSS por presuntamente solicitar pagos irregulares a una empresa en Chiriquí. Leer más
    • Contraloría ordena secuestro de bienes por $285 mil al exalcalde de San Miguelito por presuntas irregularidades. Leer más
    • Corte Suprema de Justicia rechaza recurso que cuestionaba detenciones durante las protestas en Bocas del Toro. Leer más
    • El puente de Las Américas vuelve a brillar: encienden su nueva iluminación por las fiestas patrias. Leer más
    • Comienza el vaciado de concreto en la imponente Torre Este del Cuarto Puente. Leer más