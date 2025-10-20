Más de $400 millones al mes: lo que el gobierno panameño gasta en su ejército de funcionarios

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Mientras el país debate cómo ajustar las finanzas públicas, dándole más presupuesto a unas entidades y cortándole a otras, el pago de salarios a los funcionarios ya supera los $3,400 millones, de acuerdo con cifras oficiales. La planilla del Estado sigue creciendo, y más hacia la segunda mitad del año.

El informe de la planilla del Sector Público a agosto de 2025, elaborado por la Contraloría General de la República, revela un crecimiento tanto en el número de funcionarios como en el monto de los salarios brutos pagados.

En agosto, el Gobierno pagó $450 millones solo en salarios, el monto más alto del año. Aunque hubo meses en que la planilla bajó un poco, el total de enero a agosto terminó subiendo $21.1 millones, mostrando que el gasto en sueldos sigue creciendo.

El informe de la Contraloría incluye datos de 95 entidades. De ese total, 29 pertenecen al Gobierno Central, 42 son instituciones descentralizadas, 16 empresas públicas y 8 intermediarios financieros.

El reporte no incluye a la Autoridad del Canal de Panamá, los patronatos ni los municipios, salvo los pagos a los representantes de corregimiento.

Tampoco considera horas extras, décimos, gastos de representación, jubilaciones ni los salarios eventuales de proyectos de inversión.

En cuanto al número de trabajadores, el análisis de la planilla durante el año 2025, específicamente de enero a agosto, muestra una tendencia de incremento progresivo de funcionarios, aunque con una caída estacional al inicio de cada año por la renovación de contratos eventuales.

En agosto de 2025, el sector público de Panamá contaba con un total de 264,774 funcionarios.

De estos funcionarios, 242,474 eran permanentes y 22,300 eventuales, correspondiendo 170,353 al Gobierno Central y 94,421 al sector descentralizado.

En comparación con agosto de 2024, la planilla del sector público aumentó en 3,944 funcionarios, equivalente a un crecimiento de 1.5%.

El alza se explica por el incremento de 6,824 trabajadores permanentes (2.9%), que compensó con creces la reducción de 2,880 eventuales (−11.4%).

Si se analiza la variación mensual, entre julio y agosto de 2025, la nómina estatal sumó 769 nuevos empleados, principalmente en instituciones como la Asamblea Nacional, el Instituto Panameño de Habilitación Especial (Iphe), el Ministerio de Educación (Meduca), el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS).

La entidad con el mayor crecimiento absoluto de personal fue la CSS, que incrementó su número de funcionarios en 2,153 al comparar agosto de 2025 con agosto de 2024. Esta entidad tiene actualmente 35,026 trabajadores. Cada mes, estos funcionarios reciben más de $70 millones en pagos.

Este aumento de personal en la CSS se reflejó en el sueldo bruto pagado, con un incremento de $7.5 millones con respecto a agosto de 2024.

El Gobierno Central aumentó 1,132 funcionarios en total en comparación con agosto de 2024. Las instituciones que mostraron el mayor aumento absoluto en el número total de funcionarios (permanentes y eventuales) fueron:

• Ministerio de Seguridad Pública: +1,172 funcionarios.

• Ministerio de Obras Públicas: +521 funcionarios.

• Representantes de Corregimientos: +395 funcionarios.

• Asamblea Nacional de Diputados: +437 funcionarios.

• Procuraduría General de la Nación: +375 funcionarios.