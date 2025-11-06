Más de 59 mil personas se desplazaron por vía marítima durante las fiestas patrias

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Durante las celebraciones de las fiestas patrias, el movimiento de pasajeros por vía marítima en el país alcanzó una cifra récord.

Entre el 1 y el 5 de noviembre, 59,640 personas se trasladaron en 6,038 embarcaciones, de acuerdo con un informe de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

El incremento es significativo si se compara con el mismo período de 2024, cuando se movilizaron 34,779 pasajeros en 2,940 naves, lo que representa un aumento del 71.5%.

Los destinos con mayor afluencia fueron Almirante (11,637 pasajeros), Isla Colón (10,377), ambos en la provincia de Bocas del Toro, y Taboga, en la provincia de Panamá, con 9,582 pasajeros.

La AMP destacó que este repunte refleja el crecimiento sostenido del transporte marítimo nacional y la efectividad de las medidas implementadas para garantizar la seguridad y un flujo ordenado de viajeros durante los días festivos.

El personal técnico y operativo de la institución mantuvo presencia constante en los principales puertos, supervisando el cumplimiento de las normas de navegación y el uso de chalecos salvavidas.

En algunos casos, se realizaron pausas preventivas de zarpes debido a condiciones climáticas adversas, las cuales se levantaron una vez mejoró el tiempo.

El desglose diario muestra que el 2 de noviembre fue el día con mayor movimiento de personas, con 14,672 pasajeros movilizados, seguido del 1 de noviembre, con 14,445.

La AMP calificó el operativo como exitoso y reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo la seguridad y eficiencia del transporte marítimo en el país.