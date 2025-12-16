Más de un millón de personas busca empleo en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Más de un millón de personas se encuentran actualmente buscando trabajo en Panamá, en un contexto marcado por un desempleo superior al 10% y una informalidad que supera el 50%, según afirmó Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), al referirse a los principales retos económicos y laborales del país.

Arias subrayó que la generación de empleo debe convertirse en una prioridad nacional. “Tenemos cerca de un millón de personas en este momento en Panamá buscando empleo. Tenemos que obsesionarnos con crear empleo”, sostuvo.

La tasa de desempleo en Panamá se elevó a 9.5% en 2024, tras haber estado en 7.4% en agosto de 2023, lo que representa un incremento de 2.1 puntos porcentuales.

El desempleo alcanzó a 202,609 personas, mientras que en agosto de 2023 eran 155,625, de acuerdo con los resultados preliminares básicos de la Encuesta de Mercado Laboral 2024. Cifras extraoficiales la ubican actualmente en más de 10%.

La informalidad laboral creció: en 2024 cerca de 49 de cada 100 ocupados trabajaban en empleos informales no agrícolas.

En octubre de 2024 se registraron 771,603 personas ocupadas en empleos informales no agrícolas, lo que significa que aproximadamente 49 de cada 100 ocupados tuvieron un empleo informal. En agosto de 2023 eran 47 por cada 100.

El presidente de la Cámara de Comercio indicó que la única vía sostenible para generar nuevas plazas laborales es la inversión, tanto nacional como extranjera, y recalcó que esta depende directamente de la confianza.

“La única manera que podemos generar empleo en este país es invitando a la inversión extranjera”, afirmó, al tiempo que señaló que “la única manera de crear nuevos empleos es creciendo las empresas actuales o invitando a empresas a invertir en Panamá”.

Arias reconoció que Panamá cuenta con ventajas competitivas, pero advirtió que persisten obstáculos.

“Panamá es uno de los países que más demora en hacer negocios. Tenemos que dejar la burocracia estatal a un lado”, dijo.

Crecimiento económico

En cuanto al desempeño de la economía, el dirigente empresarial señaló que el país cerrará el año con un crecimiento cercano al 4%.

“Panamá va a crecer alrededor del 4% este año, con todo y que tuvimos cierres y manifestaciones en las calles”, indicó.

Añadió que la proyección para los próximos años se mantiene entre 4% y 5%, aunque insistió en que se requieren decisiones estructurales para superar ese ritmo. “Para crecer más, tenemos que tomar medidas importantes”, puntualizó.

Temas pendientes

Arias afirmó que no tomar decisiones sobre el futuro de la mina no es una alternativa viable.“No hacer nada no es una opción”, reiteró, al señalar que la actividad minera podría convertirse en un motor de empleo y de circulación económica.

“La mina puede generar empleos de hasta 40 mil y 50 mil personas”, reiteró al tiempo que recordó que su paralización representó la salida de cerca del 4% del Producto Interno Bruto (PIB).

Igualmente, destacó el potencial del turismo como generador inmediato de plazas laborales.

“Tenemos 20 millones de pasajeros que pasan por el aeropuerto de Tocumen cada año”, dijo, al referirse a la oportunidad de captar parte de ese flujo para que ingresen al país.

Indicó que unas 200 mil personas utilizarán este año el programa de Panamá StopOver, lo que equivale a cerca del 10% del total de turistas que llegarán al país.

Justicia, corrupción y transparencia

Arias también se refirió a la mora judicial y a los casos de corrupción. “La mora judicial es demasiado alta en este país”, afirmó, y añadió que “los corruptos tienen que pagar”.

Sobre denuncias públicas, fue enfático: “Si alguien tiene pruebas, que las presente”.

En relación con la descentralización paralela, sostuvo que carece de respaldo ciudadano. “La descentralización paralela nadie la acompaña”, dijo, y pidió que sea eliminada por completo. “Debe recortarse al 100%”, añadió.

Arias señaló que las expectativas sobre la Asamblea Nacional siguen siendo altas, especialmente en materia de control del gasto y reformas internas. “El reglamento interno de la Asamblea Legislativa tiene que ser cambiado”, indicó, al tiempo que reiteró que la confianza institucional es clave para atraer inversión y generar empleo.