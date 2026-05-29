Más empleos formales exige APEDE ante los más de B/.6,500 millones generados por el Turismo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Pese al récord en divisas y la llegada de 3 millones de visitantes, el empleo formal del sector sigue por debajo de los niveles previos a la pandemia, señalan empresarios

Los ingresos por divisas turísticas en Panamá alcanzaron un máximo histórico de $6,583 millones en 2025, representando el 7.3% del Producto Interno Bruto (PIB), pero el mayor desafío actual del sector consiste en traducir este crecimiento macroeconómico en la creación de empleo formal y desarrollo fuera de la ciudad de Panamá, advierte la Asociación Panameña de Executivos de Empresa (APEDE).

De acuerdo con el Informe Económico Ejecutivo Mensual de la asociación, el mercado laboral turístico aún arrastra un rezago. En 2024 se registraron 212,149 personas ocupadas en el sector, una cifra que todavía no logra alcanzar los 233,816 empleos formales que se reportaban en el año 2019, antes de la pandemia.

Falta más empleo en las provincias

La presidenta de APEDE, Giulia De Sanctis, enfatizó la necesidad urgente de descentralizar los beneficios de esta industria.

“El desafío ahora es lograr que ese crecimiento turístico genere más empleo formal, más oportunidades para las pymes y más inversión en las provincias”, puntualizó De Sanctis, señalando al turismo como una herramienta clave para reducir las brechas de desarrollo en el interior del país.

APEDE.

Según APEDE, la disparidad laboral y económica se fundamenta en una marcada centralización de la inversión y el hospedaje:

Inversión concentrada: Entre 2019 y 2023, la provincia de Panamá absorbió el 74% de la inversión turística (B/.265.5 millones), dejando solo el 26% ($93.3 millones) para el resto del país.

Demanda hotelera: El 54% de los turistas internacionales se alojó en la capital, seguidos por Chiriquí (16.6%), Colón (8.6%) y Panamá Oeste (7.9%).

A pesar del reto en el mercado laboral, los indicadores del ingreso de turistas mantienen un avance sólido. El país recibió 3,004,266 visitantes internacionales en 2025, de los cuales el 78% pernoctó al menos una noche. Esta tendencia de aceleración se mantiene en el primer trimestre de 2026, periodo que ya registra el ingreso de 999,934 visitantes, un 17.3% más que el año anterior.

Para abordar soluciones concretas a la generación de plazas de trabajo regionales, APEDE informó que celebra este viernes 29 de mayo el Foro de Turismo 2026 en Coclé. Bajo el lema “Vamos por Más: Estrategias para el Despegue Turístico de las Provincias”, líderes públicos y privados debatirán planes para expandir la conectividad aérea interna, potenciar a las pymes locales y elevar el tiempo de estadía en el interior del país.