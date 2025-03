Matizan declaraciones de Mulino sobre Cobre Panamá; la exportación del concentrado de cobre está condicionada

Las expectativas sobre la exportación de concentrado de cobre que se encuentra en el proyecto minero Cobre Panamá y su futura reactivación se dispararon tras las declaraciones del presidente José Raúl Mulino el jueves 13 de marzo.

Sin embargo, menos de 24 horas después, el Gobierno se vio obligado a matizar y ampliar las palabras de Mulino con dos comunicados oficiales que enfatizan que la exportación de cobre y la reactivación de la planta termoeléctrica no son decisiones definitivas, sino que dependen de estrictas condiciones.

“Eso es lo que se ha autorizado en este momento”, afirmó Mulino en conferencia de prensa, refiriéndose a la exportación del concentrado de cobre almacenado en la mina, la reactivación de la planta termoeléctrica de 300 megavatios para facilitar la operación del puerto y la importación de carbón, posiblemente desde Medellín, Colombia.

Además, destacó que “el ministro de Ambiente ha visitado el área y está liderando un plan de mantenimiento de la mina”.

Las palabras del presidente rápidamente fueron recibidas con satisfacción por Cobre Panamá, que en un comunicado expresó su disposición al diálogo con el Gobierno.

En Cobre Panamá recibimos con satisfacción las declaraciones del Presidente de la República José Raúl Mulino en torno a las autorizaciones para exportar el concentrado de cobre, importación de carbón y arranque de la planta de generación eléctrica. Reafirmamos nuestra disposición… pic.twitter.com/NwgOP34Hmc — Cobre Panamá (@Cobre_Panama) March 13, 2025

Sin embargo, el entusiasmo generado por estas declaraciones llevó al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y a la misma Presidencia de la República a emitir comunicados aclaratorios en las siguientes horas.

Primera aclaración del MICI

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) subrayó que el Gobierno de Panamá mantiene una “posición clara y firme” respecto a Cobre Panamá, priorizando los intereses del país y el respeto a la institucionalidad.

Enfatizó que no habrá avances ni diálogos con la empresa mientras continúen los arbitrajes en contra del Estado panameño, dejando claro que cualquier posible acercamiento está condicionado a la suspensión inmediata de dichos procesos.

El Gobierno de Panamá ratifica la posición clara y firme del Pdte. @JoseRaulMulino respecto a Cobre Panamá, priorizando siempre los intereses del país y el respeto a la institucionalidad.



Adjunto comunicado oficial⬇️ pic.twitter.com/x33EFJ4Q7I — Julio A. Moltó A. (@moltojulio) March 14, 2025

El MICI también afirmó que la autorización para la exportación del concentrado de cobre almacenado en la mina solo se considerará cuando la empresa cumpla con este requisito, evaluando los aspectos ambientales y el beneficio para el país.

Sobre la planta termoeléctrica, el Gobierno analiza su posible uso en el sistema eléctrico nacional, asegurando que su reactivación no implica una reapertura de la actividad minera.

Segundo comunicado de la Presidencia

Con fecha del 13 de marzo, pero publicado este viernes 14 de marzo en la cuenta X de la Presidencia de la República, se divulgó un comunicado reafirmando la postura gubernamental, con algunos ajustes.

Aunque en esencia el mensaje coincide con el del MICI, se observan matices importantes.

En particular, la Presidencia recalca que “el concentrado de cobre almacenado en la mina no genera beneficios para el país y su permanencia prolongada representa un riesgo ambiental”, sugiriendo un argumento más enfocado en la necesidad de dar salida al material acumulado, pero hablando de un pacto entre las partes y no de una autorización en firme como dijo el presidente Mulino.

Ratificaron que para que esto fuese posible hay condiciones: “El Gobierno ha sido claro en que no iniciará ninguna conversación formal con la empresa minera mientras los arbitrajes contra el Estado panameño estén vigentes. Cualquier acercamiento futuro solo será posible si la empresa muestra buena voluntad, suspendiendo de inmediato los procesos arbitrales en curso”.

Asimismo, el documento de la Presidencia destaca que la reactivación de la planta termoeléctrica busca contribuir a la estabilidad energética del país, sin ninguna relación con la reanudación de la actividad minera, la cual permanece suspendida en cumplimiento del fallo de inconstitucionalidad que afectó la concesión de la mina.

El 28 de noviembre de 2023, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el contrato Ley No. 406, dejando sin efecto la concesión a Minera Panamá S.A., filial de First Quantum, para operar Cobre Panamá.