Medidas de bioseguridad no deben conspirar contra el proceso de recuperación económica, advierte presidente reelecta de Apede

Elisa Suárez de Gómez se juramentó como presidenta reelecta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), mandando un mensaje al Gobierno sobre la urgencia de aplicar medidas que permitan una reactivación económica sostenible en un país marcado por el desempleo (20%) y la crisis económica en medio de la pandemia.

El mensaje fue directo al mandatario Laurentino Cortizo, quien participó en el acto protocolar.

”A lo largo de la terrible situación generada por la pandemia de la Covid-19, hemos advertido con firmeza que las medidas de bioseguridad que hay que impulsar y profundizar, no deben conspirar contra el proceso de recuperación de la economía nacional. Combatir la pandemia debe garantizar, no solo la salud, sino que no se arruine el tejido empresarial y, por tanto, que no se afecte, aún más, la generación de plazas de empleos”, dijo.

Sin empresas sostenibles, jamás tendremos empleos dignos, puntualizó. Durante el último año, los gremios empresariales han advertido de la falta de efectividad en la aplicación de restricciones de movilidad que han impedido que el consumo y la demanda se reactiven.

Para que la economía se recupere, Suárez dijo que no solo basta con abrir una empresa, “tenemos que inyectarle el impulso necesario para que tenga clientes y, por tanto, tenemos que generar empleos y, por supuesto, eliminar las medidas de restricción que no sean realmente estudiadas y coherentes para que causen el mayor beneficio a la salud y el menor daño a las empresas y sus trabajadores, no hay otra forma de hacerlo”.

En este sentido, precisó que es indispensable que se intensifique el proceso de vacunación, “ahora que han llegado de forma masiva” las vacunas. Y por otro lado, es esencial que se termine con “la burocracia extravagante”.

Cortizo calificó de profundas y válidas las palabras de Suárez, reiteró la participación conjunta del sector público y privado para producir riqueza y reducir la brecha entre los panameños.

También habló del trabajo que hace el Gobierno para atraer inversión extranjera y el proceso masivo de vacunación que en estos momentos encara el país para hacer posible la reactivación económica que se espera.