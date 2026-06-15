MEF activa las urnas para la nueva edición de la Lotería Fiscal Regional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los ciudadanos podrán depositar sus sobres a partir de este 15 de junio utilizando facturas emitidas hasta el 14 de agosto de 2026

La Dirección General de Ingresos (DGI), dio inicio formal al periodo de recepción de documentos para el próximo sorteo de la Lotería Fiscal Regional, a partir de este lunes, 15 de junio, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

De acuerdo al informe, los contribuyentes de todo el territorio nacional pueden depositar sus sobres en los puntos autorizados.

El MEF reitera que esta iniciativa tiene como propósito fundamental incentivar la exigencia de facturas legales al realizar compras, combatiendo la evasión y fortaleciendo de manera integral la cultura tributaria del país.

Lotería Fiscal Regional. MEF

Para esta convocatoria, las autoridades tributarias informaron que únicamente se aceptarán los comprobantes emitidos entre el 14 de junio y el 14 de agosto de 2026. Una vez concluido el plazo de recepción, se procederá al retiro simultáneo de las estructuras de recolección para iniciar la logística de las tómbolas.

El modelo regional busca garantizar una distribución equitativa de los premios en efectivo en las cuatro regiones que agrupan a las diez provincias, explica el informe.

Guía paso a paso para participar correctamente

Para que los documentos ingresen formalmente a la base del concurso público, la DGI y el MEF exige el cumplimiento estricto de las siguientes pautas:

Cantidad mínima: Introducir un total de 5 facturas fiscales originales y legibles dentro de cada sobre.

Tipo de comprobante: Serán válidas las facturas electrónicas expedidas por equipos fiscales autorizados. No se exige un monto mínimo de compra.

Formato del empaque: Utilizar un sobre cerrado blanco o manila, de tamaño carta o más pequeños. No se permitirán sobres de otros colores. En su parte exterior, únicamente podrán contener la información personal del participante.

Datos personales obligatorios: Escribir claramente en el exterior del sobre el nombre completo, número de cédula, dirección residencial, teléfono de contacto y correo electrónico.

Prohibición estética: El sobre no debe llevar decoraciones, dibujos ni stickers, ya que el uso de cualquier elemento distintivo invalidará la participación de forma automática.

Lotería Fiscal Regional. MEF

Ubicación de las urnas a nivel nacional

Los sobres listos deben ser depositados en las distintas sedes provinciales de la DGI y en las áreas asignadas de los principales centros comerciales del país:

Ciudad de Panamá y San Miguelito: Habilitadas en Albrook Mall (zonas Magic Zone y Carrusel), Los Andes Mall, Metromall, AltaPlaza Mall, Town Center Costa del Este y Soho Mall.

Panamá Oeste: Disponibles en Westland Mall en Arraiján.

Colón: Habilitadas en el centro comercial Colón 2000.

Provincias Centrales: Urnas situadas en Santiago Mall (Veraguas) y en el Mall Paseo Central en Chitré (Herrera).

Chiriquí y Bocas del Toro: Puntos de entrega en Federal Mall y Plaza Terronal en la ciudad de David.

Más de 2 millones de facturas recolectadas

En la primera edición de la Lotería Fiscal Regional, el MEF informó que la actividad repartió $110,000 por región y alcanzó, a nivel nacional, la recepción de 401,035 sobres, equivalentes a 2,005,175 facturas fiscales, “consolidándose como una iniciativa que continúa incentivando la solicitud de facturas y fortaleciendo la cultura tributaria en el país”.