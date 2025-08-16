Panamá, 16 de agosto del 2025

    Finanzas públicas

    MEF afirma que Panamá redujo el costo de financiamiento en cerca de 40% al pagar una menor prima de riesgo

    Katiuska Hernández
    Los márgenes que paga Panamá al emitir deuda en las plazas financieras internacionales han caído a su nivel más bajo en más de dos años. Archivo

    El costo de financiamiento para Panamá se redujo en cerca del 40% medido en la prima de riesgo se que paga al emitir la deuda en el mercado internacional.

    Exclusiva: Ministro de Economía detalla plan para frenar la deuda y mantener grado de inversión en Panamá

    Así lo indicó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al indicar que en los últimos meses, Panamá pasó de pagar una prima de riesgo superior a 330 puntos básicos a solo 200, lo que representa una reducción cercana al 40%.

    “Esta disminución refleja que los inversionistas externos reconocen el esfuerzo del Gobierno en ordenar las finanzas públicas, proteger la economía y fortalecer la confianza en el país”, indicó el despacho presidido por Felipe Chapman en un comunicado.

    Cuadro que muestra el EMBIG es el principal indicador de riesgo país y está calculado por JP Morgan Chase.​ Es la diferencia de tasa de interés que pagan los bonos denominados en dólares, emitido en este caso por Panamá y los Bonos del Tesoro de Estados Unidos. Captura de pantalla

    Precisaron que los márgenes que paga Panamá al emitir deuda en las plazas financieras internacionales han caído a su nivel más bajo en más de dos años.

    “Esto significa que hoy el país puede financiar sus proyectos a un costo menor, lo que se traduce en mayores posibilidades de inversión en obras y servicios para la población”.

    El MEF explicó que al reducirse la prima de riesgo, El Estado podrá acceder a financiamiento en mejores condiciones, generando importantes ahorros en el pago de intereses.

    El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, destacó la reducción en el costo de la primera se debe a que ha mejorado la percepción internacional sobre la situación financiera de Panamá.

    “No es un dato frío: significa que Panamá está recuperando su buen nombre ante las plazas financieras. Cada punto que se reduce en nuestros márgenes representa dinero liberado que podemos invertir en mejorar la vida de los ciudadanos”, resaltó.

    Aseguró que el ahorro que se genera al acceder a financiamiento en mejores condiciones, se puede destinar a inversiones productivas en el país.

    “Esos fondos podrán destinarse a más escuelas, hospitales, carreteras y proyectos de agua potable. Los actores internacionales ven a Panamá como una nación confiable y estable, lo que impulsa nuevas oportunidades de desarrollo y empleo”, indicó el MEF.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

