Panamá, 05 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Recursos presupuestarios

    MEF alista reformas: ‘Este es el país de las leyes especiales’

    Katiuska Hernández
    MEF alista reformas: ‘Este es el país de las leyes especiales’
    Ministro de Economia y Finanzas de Panamá, Felipe Chapman. Foto: LP / Alexander Arosemena

    Cuando se prepara el presupuesto de la Nación, se deben cumplir con una serie de leyes especiales y normas que obligan a asignar recursos para ajustes salariales a empleados públicos, porcentajes altos de aportes como el previsto de hasta 7% a la educación, tomando en cuenta la totalidad del producto interno bruto, además de algunos subsidios y aportes.

    +info

    Chapman afirma que no aumentará el presupuesto, pero está dispuesto a realizar reajustes en algunas partidas

    Estas obligaciones, según ha reconocido en varias ocasiones el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, hacen que el gasto sea muy rígido y no se pueda maniobrar para reducir aquellas partidas que, según los análisis técnicos, no son tan productivas ni sostenibles a largo plazo.

    En el presupuesto 2026 presentado por $34,900 millones, el peso de estas leyes especiales es de $312 millones, y en lo que respecta a los subsidios, se tiene programado para 2026 un monto cercano a $2,486.6 millones, mayor al de 2025, cuando fue de $1,747.4 millones.

    Chapman señaló que el Ministerio ha hecho un inventario “larguísimo” de todas las leyes que generan rigideces presupuestarias, y que se están preparando propuestas de reforma que serán presentadas “muy pronto”.

    Este es el país de las leyes especiales, donde todo mundo tiene un beneficio, una empresa, una actividad, y que lo pague otro. Eso no es sostenible”, subrayó el ministro al salir de la juramentación de la junta directiva del Sindicato de Industriales de Panamá el viernes.

    El titular del MEF explicó que el objetivo de este proceso es “ordenar financieramente la casa”, y destacó que las medidas de prudencia fiscal ya muestran resultados concretos.

    Solamente en un año hemos logrado reducir el costo de la deuda panameña en casi 400 millones de dólares. Eso es mayor al presupuesto del Órgano Judicial”, destacó Chapman, al tiempo que insistió en que muchos señalamientos sobre recortes presupuestarios “no son ciertos”.

    El ministro fue enfático al defender la política de austeridad y prudencia: “Por un lado, muchos panameños piden austeridad, y hay otros que están pidiendo más endeudamiento, más gasto. Eso es un total contrasentido”, apuntó.

    Sobre los subsidios, Chapman aclaró que no todos están en revisión y que varios son considerados esenciales para proteger a los sectores más vulnerables: “Hay subsidios que no se deben tocar porque son apoyos a los grupos más vulnerables. Por ejemplo, la pensión no contributiva de los ‘120 a los 65’ es esencial. Yo nunca propondría eliminar eso”, afirmó.

    También defendió la continuidad del subsidio a la vivienda y la reciente reforma al régimen de interés preferencial, asegurando que se trata de un apoyo directo a la familia panameña para acceder a una casa propia.

    Está, por ejemplo, el subsidio a la vivienda. La reforma que hemos hecho al régimen de interés preferencial es un subsidio para que la familia panameña pueda comprar una vivienda. Mal haría yo recomendar eliminarlo cuando lo acabamos de aprobar, que yo creo en ello”, afirmó Chapman.

    En cuanto al 7% destinado a educación, Chapman manifestó su respaldo a la inversión educativa, pero cuestionó la metodología actual de cálculo, la cual, dijo, debe ajustarse a las mejores prácticas internacionales:

    Yo creo en la educación, pero no en la metodología. Tenemos que asignar recursos en función de los ingresos y no únicamente del tamaño del PIB”, explicó.

    Chapman insistió en que su labor es proteger los recursos del Estado con responsabilidad:

    “Mi trabajo es cuidar los recursos de los ciudadanos. Dinero que no le pertenece a este ministro. Eso se llama ser buen padre de familia”, recalcó, agregando que resulta “contradictorio que algunos quieran meter preso a quien cuida su plata”.

    Finalmente, destacó los avances en la lotería fiscal, programa que busca incentivar el cumplimiento tributario y que ha superado todas las expectativas:

    “La primera lotería fiscal fue un éxito total. Tuvimos que retirar las cajas porque no cabían más facturas. Y ahora ya estamos recibiendo más del doble”, reveló.

    Chapman reafirmó que el propósito del MEF es cambiar la cultura fiscal del país, promoviendo la conciencia ciudadana sobre el valor de los impuestos: “Ese impuesto que uno paga es el dinero que queda para sus medicinas, su calle, su agua, su pensión. Ese es el cambio que queremos lograr”, puntualizó.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Ilegal, abusivo e inconstitucional: Exmagistrados advierten sobre el reglamento de la Contraloría que permite secuestros. Leer más
    • ¿Cómo conseguir empleo en el Canal de Panamá? Se abrirán vacantes para nuevos proyectos. Leer más
    • Quiénes pueden recibir el descuento del 25% en los pasajes aéreos en Panamá. Leer más
    • Nuevas reglas de MiBus: qué cambia en la seguridad de metrobuses y zonas pagas. Leer más
    • IMA: horario y puntos de venta de las Agroferias para este viernes 3 de octubre. Leer más
    • Metro de Panamá abre licitación por $278 millones para construir teleférico en San Miguelito y Panamá. Leer más
    • Capac decide ir a mediación antes de negociar convención colectiva con Suntracs. Leer más