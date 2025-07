MEF ante el reto de contener el gasto y elevar los ingresos sin aumentar impuestos; la estrategia de Chapman

Exclusivo Suscriptores

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, reafirmó que el Gobierno mantiene su proyección de crecimiento económico del 4% para 2025, pese al impacto de las protestas en Bocas del Toro y el desempleo generado por la paralización de operaciones de Chiquita Brands en esa provincia.

“El crecimiento estimado para este año es de 5% nominal y 4% real. Y ya estamos viendo los efectos positivos de la salida de las listas y la mejora en la reputación del país”, expresó Chapman.

Consultado por la situación en Bocas del Toro, Chapman fue tajante: “La pérdida de Chiquita es devastadora para una provincia con uno de los menores niveles de ingresos del país. Muy dolorosa”.

Sin embargo, aseguró que el impacto macroeconómico nacional es limitado, ya que la actividad bananera representa menos de un punto porcentual del producto interno bruto.

Aseguró que el gobierno busca opciones para que la empresa retome operaciones y preserve empleos.

Un paciente en recuperación

El ministro sostuvo que el Ejecutivo se enfocará en mantener las inversiones productivas, apostar por la educación técnica y lograr mayor confianza internacional para atraer más capitales al país.

Durante una conferencia de prensa por el primer año de gestión, Chapman expuso los retos que tienen como país: contener el gasto, aumentar la recaudación y mantener una disciplina fiscal, sin recurrir a nuevos impuestos.

Además, ilustró que Panamá es como un paciente que llegó a la sala de emergencia y requería una rápida acción para estabilizarlo, enviarlo a cuidados intensivos y aplicar medidas para recuperarlo.

Con esa analogía el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ejemplificó cómo recibió la economía del país hace un año.

“Primero, estabilizar y ordenar las finanzas públicas. Es lo equivalente a un paciente que entra críticamente a urgencias (...) Hemos logrado contener el crecimiento desenfrenado del Estado panameño y la reducción de la planilla”, aseguró Chapman.

Detienen los abusos con la DGI

El ministro aseguró que trabajarán para aumentar los ingresos sin recurrir al incremento de impuestos. Y una de las estrategias es modernizar la Dirección General de Ingresos (DGI), aplicar controles y combatir frontalmente la evasión.

“Se ha logrado detener los abusos, el tráfico de influencias, aumentar los ingresos y combatir la evasión”, sostuvo Chapman al señalar que se encontraron casos en los que algunos abusaban de los créditos fiscales y de otros incentivos que daba el Estado a través de la DGI.

“Se detectaron numerosos abusos relacionados con créditos fiscales y otros incentivos que no estaban debidamente documentados o que se habían obtenido mediante tráfico de influencias. Todo eso se ha detenido”, agregó.

Chapman adelantó que esperan modernizar el sistema tributario y eventualmente aspiran a incorporar inteligencia artificial.

“Por eso, al que no paga impuestos, le diría que aproveche este momento para comenzar a cumplir, porque ese día va a llegar: la inteligencia artificial llegará, y ninguno se va a escapar”.

El resultado ha sido un aumento del 13% en la recaudación hasta la fecha, atribuible a una mejor fiscalización, más auditores en la calle y mayor control tecnológico.

Además, dijo que la “lotería fiscal” se establecerá como un incentivo para que los consumidores pidan facturas legales al realizar compras, que podrán convertirse en billetes de sorteo con premios atractivos.

Chapman aseguró que no buscan una reforma fiscal que implique el aumento de impuestos.

“En este momento no hay ninguna iniciativa para realizar una reforma fiscal, primero tenemos que agotar todas las vías para maximizar el ingreso con las normas que tenemos”, dijo.

Explicó que en teoría una reforma fiscal no solo incluye revisar los impuestos, implica probablemente simplificar impuestos, eliminar aquellos impuestos que producen poco rédito, y revisar exenciones o incentivos que ya han cumplido su propósito o que no están dando resultados. Pero aclaró que por ahora no están analizando ninguna de estas medidas.

Por otra parte, dijo que no hay aún una decisión clara sobre los subsidios e incentivos que actualmente se aplican en el país, pues primero harán una evaluación detallada de cada una de esas ayudas.

“No se va a hacer de forma antojadiza ni improvisada. Se va a analizar científicamente cada uno de ellos [subsidios] para entender los costos que tienen para la sociedad versus los beneficios que otorgan para la sociedad, como debe hacerse, no de forma improvisada”.

Presupuesto 2026

El ministro de economía y finanzas, Felipe Chapman, dijo que el presupuesto del próximo año tendrá un leve incremento, pero enfatizó que esto se debe casi exclusivamente al pago de vencimientos de deuda.

“Hemos heredado una deuda que se duplicó en pocos años. Si se excluyen esos pagos, el presupuesto operativo del Estado será menor que el del año anterior”.

Chapman dijo que mantienen como meta que el déficit no supere el 4% del PIB este año, con aspiración a bajarlo incluso más en 2026 en menos de 3.5%.

Minería

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, también fue abordado sobre el tema minero.

Aclaró que se trata de un asunto delicado, heredado por la actual administración, y que será evaluado con responsabilidad, transparencia y escuchando a la ciudadanía.

“Si el país hubiese hecho un análisis similar al que se hizo con la expansión del Canal... no sabríamos si hubiéramos tenido una mina”, expresó Chapman. Enfatizó que el Gobierno no tomará ninguna decisión que vaya en contra del sentir del pueblo panameño, y que es necesario realizar una evaluación completa que contemple todos los factores: sociales, económicos, ambientales y legales. “Hay que hacer la tarea. Hay que hacer la investigación completa”, recalcó.

Chapman también reconoció que hay posiciones encontradas dentro de la sociedad: sectores que defienden la reactivación minera por su impacto en el empleo y la economía local, y otros que la rechazan por razones ambientales y sociales.

“Hay que entender costos y beneficios. Es decir, tiene costos tanto hacer como no hacer, incluyendo los arbitrajes”, advirtió.