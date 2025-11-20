Panamá, 20 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS

    MEF anuncia próximo sorteo de la Lotería Fiscal el 30 de diciembre de 2025

    Getzalette Reyes
    MEF anuncia próximo sorteo de la Lotería Fiscal el 30 de diciembre de 2025
    Pronto será el tercer sorteo de la Lotería Fiscal del MEF. Tomada de X

    El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General de Ingresos (DGI), anunció que el próximo sorteo de la Lotería Fiscal se realizará el martes 30 de diciembre de 2025.

    El cierre de urnas está programado para el lunes 22 de diciembre de 2025.

    La iniciativa, autorizada mediante el Decreto Ejecutivo No. 26 del 2 de junio de 2025, busca fortalecer la cultura tributaria en el país y premiar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, incentivando a los ciudadanos a solicitar facturas al realizar sus compras.

    Premios del sorteo

    La tómbola pondrá en juego un total de 25 premios, distribuidos de la siguiente manera:

    • 10 premios de $1,000

    • 10 premios de $5,000

    • 5 premios de $10,000

    Requisitos para participar

    Los sobres que se depositen en las urnas deben contener facturas fiscales válidas y estar correctamente identificados con:

    • Nombre del establecimiento comercial

    • Registro Único de Contribuyentes (RUC)

    • Datos del consumidor participante

    Getzalette Reyes

    Portadista


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Naviferias 2025 del IMA: Jamones y más productos a partir del 2 de diciembre. Leer más
    • Bolillo Gómez en Panamá para el cierre de eliminatorias: ‘Me siento bien recibido a pesar que estamos en otro bando’. Leer más
    • Aprehenden a cinco personas vinculadas a un presunto fraude contra un banco por más de $785 mil. Leer más
    • Bolillo Gómez da una lección de orgullo y amor por la camiseta. Leer más
    • Incautan en Paraguay 22 kilos de oro valorados en $3 millones que iban rumbo a Panamá. Leer más
    • Hijo de magistrado Cedalise recibe detención domiciliaria por operación Eros. Leer más
    • Empresas cuestionan pliego del Meduca y la DGCP ordena frenar temporalmente millonaria licitación tecnológica. Leer más