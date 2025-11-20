MEF anuncia próximo sorteo de la Lotería Fiscal el 30 de diciembre de 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General de Ingresos (DGI), anunció que el próximo sorteo de la Lotería Fiscal se realizará el martes 30 de diciembre de 2025.

El cierre de urnas está programado para el lunes 22 de diciembre de 2025.

🗣️DGI anuncia próximo sorteo:

📆30 de diciembre de 2025

☑️Cierre de urnas: 22 de diciembre de 2025#PideTuFactura #DGI #LoteríaFiscal pic.twitter.com/hpCSDtNqiM — DGI PANAMÁ (@DGIpma) November 19, 2025

La iniciativa, autorizada mediante el Decreto Ejecutivo No. 26 del 2 de junio de 2025, busca fortalecer la cultura tributaria en el país y premiar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, incentivando a los ciudadanos a solicitar facturas al realizar sus compras.

Premios del sorteo

La tómbola pondrá en juego un total de 25 premios, distribuidos de la siguiente manera:

10 premios de $1,000

10 premios de $5,000

5 premios de $10,000

Requisitos para participar

Los sobres que se depositen en las urnas deben contener facturas fiscales válidas y estar correctamente identificados con: