MEF descarta recortes drásticos; mientras la deuda superó los $56 mil millones en abril

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, advirtió sobre la necesidad urgente de ordenar las finanzas públicas para garantizar el desarrollo económico y social del país, aunque dijo que no están optando por recortes drásticos que puedan impactar el empleo.

Dijo que este año Panamá enfrenta vencimientos de deuda, pago de intereses y mantiene un déficit fiscal que tomará años reducir de forma responsable.

Chapman destacó que los ingresos corrientes del Estado han mejorado en comparación con el año anterior, pero advirtió que las demandas sociales y las presiones sobre el gasto público son cada vez mayores y no se ha logrado recaudar lo que se tenía presupuestado.

“Los ciudadanos piden agua, salud, medicinas, mejor educación, atención médica y recolección de basura. Todo eso requiere inversión pública y una administración fiscal seria”, explicó.

El titular del MEF subrayó que las metas fiscales son ambiciosas porque responden a estas exigencias sociales, pero también a la necesidad de evitar un colapso financiero. “No hay país en el mundo que haya alcanzado su desarrollo con finanzas públicas insostenibles. Recaudar impuestos de forma eficiente y administrar con responsabilidad el gasto es fundamental para la estabilidad económica”, afirmó.

Respecto al déficit fiscal, Chapman indicó que el Gobierno no planea aplicar recortes drásticos en el corto plazo, ya que ello tendría un fuerte impacto social. “Eliminar el déficit de la noche a la mañana requeriría medidas traumáticas como despedir al 50% del personal público, y eso no es humano ni viable. Nuestro plan es ir reduciendo el déficit progresivamente para alcanzar un superávit hacia finales de esta década”, sostuvo.

Para este año, el ministro de Economía y Finanzas, ha reiterado que se planifica reducir el déficit fiscal de 3.88% que se proyecta en 2025 a 1.5% en 2030, junto con una disminución sostenida de la relación deuda/PIB.

También advirtió que el costo de la deuda sigue aumentando: “Este año pagaremos aproximadamente $3,100 millones solo en intereses de deuda. Si no se pone orden, esa cifra crecerá al menos $200 millones el próximo año. Estamos hablando de montos que superan el presupuesto de programas sociales como el 120 a los 65, subsidios eléctricos o incluso la operación del Metro”.

El ministro le salió al paso a quienes critican que la deuda pública a aumentado más en esta administración. Respondió que por el contrario, fue en los últimos cuatro años cuando la deuda del Estado se duplicó.

“La deuda en cuatro años se duplicó ¿Cuánto ha crecido en estos meses? ¿Creció 100%? Por supuesto que no. Entonces nos dicen la mitad del cuento o una parte nada más del cuento, y es ignorando la situación real que estamos viviendo. Es decir, ¿queremos trancar el país o lo queremos manejar con prudencia para ordenar la finanza pública? Yo me inclino más por lo segundo, que es lo que le he propuesto al presidente de la república y me ha respaldado que es lo que estamos haciendo".

Según el informe mensual de deuda pública al cierre de abril, publicado por el MEF, el saldo de la deuda pública total se ubicó en 56,269.8 millones de dólares, lo que supuso un aumento de 1,652.3 millones de dólares o el equivalente a una variación de 3%, respecto al saldo registrado al cierre de marzo de 2025 cuando estaba en 54,617.5 millones de dólares.

Ese aumento, según aduce el informe del MEF, “se debió principalmente a los siguientes desembolsos: préstamo con Santander por 1,298.4 millones de dólares; préstamo con el Banco Nacional de Panamá (BNP) por 200 millones de dólares; letras del tesoro por 51.1 millones de dólares; y organismos multilaterales por 13.7 millones de dólares”.

Del total de la deuda pública, 45,810 millones de dólares, es decir el 81.41% es deuda externa, mientras que 10,459 millones de dólares son deuda interna, equivalente al 18.59% del total de las acreencias públicas.

Además, según el Balance Fiscal consolidado al primer trimestre y publicado por el MEF, al cierre de marzo de este año se habían reportado gastos totales por 4,901.4 millones de dólares, es decir 477.2 millones de dólares adicionales en comparación con el mismo mes del año pasado, equivalente a una variación del 10.8%.

Igualmente refiere este informe que al cierre del primer trimestre se generó un déficit de 1,441 millones de dólares, equivalente al 1.56% del PIB y 180.2 millones de dólares por encima del faltante reportado en el mismo período de 2024 de 1,260 millones de dólares.

Chapman dijo que las protestas tendrán una afectación en la economía, que venía de un trimestre en crecimiento.

Criticó los bloqueos y protestas que afectan la economía, señalando que obstaculizan la inversión y el crecimiento. “Las protestas afectan a la gente común. Podemos elegir entre trancar el país o manejarlo con prudencia. Yo me inclino por lo segundo”, afirmó, destacando que el presidente de la República respalda su enfoque de responsabilidad fiscal con sensibilidad social.