MEF destaca fuerte interés de inversionistas en Panamá tras reuniones en Nueva York

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Inversionistas internacionales, tenedores de bonos y agentes del mercado de valores ven con optimismo las perspectivas económicas de Panamá, en medio de los desafíos identificados por el Gobierno actual, para lograr reducir el peso de la deuda pública, cumplir con las metas de bajar el déficit fiscal y continuar con un crecimiento del producto interno bruto superior al 4.5%.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, en entrevista desde Nueva York, expresó que los inversionistas son incluso más optimistas sobre el país que los propios panameños. Una visión que, según indica, debe contagiarse entre los ciudadanos y los inversionistas locales.

Chapman menciona que se busca mejorar las condiciones de financiamiento del país en el exterior, de modo que las tasas de interés que se pagan por la deuda sean menores para reducir las presiones fiscales y abaratar esos costos de financiamiento.

Las calificaciones de Fitch, que mantiene al país sin grado de inversión desde marzo de 2024, no le preocupan, pero valora cada evaluación, al igual que las que hacen las agencias Moody’s y Standard & Poor’s que reafirmaron las calificaciones del país en grado de inversión. Admite que, al final del día, lo importante es que los inversionistas —los que compran y poseen los bonos panameños— sigan apostando por el país.

Foto de Nueva York, sede de casas de inversión, bancas de inversión y agentes bancarios estadounidenses e internacionales / Getty Images

Moody’s y Standard & Poor’s mantienen la calificación con grado de inversión; Fitch persiste en tener al país sin grado de inversión, aunque con perspectiva estable. ¿Qué lectura hace de estas calificaciones?

Bueno, son agencias que cada una tiene su opinión y ahí más bien se debería preguntar a ellos. Lo otro interesante, es la opinión de los inversores en los mercados, cuya opinión está mucho más acorde y alineada con la opinión de Standard & Poor’s y Moody’s. Es más, estos inversores que opinan tomando riesgo con su dinero, inclusive tienen una visión más optimista que las calificadoras, que realmente al final del día es lo que más nos interesa.

Nos interesa cuál es el costo del interés de deuda que tiene que pagar el país. Y eso se refleja en función de la percepción de riesgo que tienen los inversionistas.

En la medida que vaya subiendo el precio va bajando la tasa de interés, que es lo que está ocurriendo de hecho, que es lo más importante al final del día.

¿Qué perspectivas hay de bajar el peso de la deuda sobre la economía?

Está en nuestro plan estratégico de gobierno, en el cual apuntamos a un aterrizaje suave, de ir disminuyendo paulatinamente las necesidades de financiamiento, lo cual nos lleva hacia el fin de la década a haber detenido el crecimiento de la deuda.

El Ministro de Economia y Finanzas de Panamá, Felipe Chapman, describe los retos que tiene el país. LP / Alexander Arosemena

Pero eso no ocurre súbitamente, porque año tras año hay que financiar un déficit, y es lo que estamos haciendo, reduciendo ese déficit.

Por ejemplo, este año nuestra meta de déficit es 4%, el próximo año es 3.5%, y así continuamos hacia la baja en el déficit, de forma tal que el próximo año esperamos obtener el primer superávit primario en casi 15 años.

Entonces se le está dando la vuelta a la situación fiscal que es producto de muchos años de deterioro, y esto no se resuelve súbitamente.

Nos dijo que está en reuniones clave fuera del país, como la de Nueva York. ¿Qué visión hay, y qué se busca con este tipo de reuniones?

Este es un gobierno que escucha, es un gobierno que cree en la rendición de cuentas, y que mantiene informado a quienes confían en el país, y nos proveen financiamiento. Eso lo tenemos que hacer continuamente. La retroalimentación que estamos recibiendo de los inversores internacionales, primordialmente en Norteamérica, Europa y Asia, es extraordinariamente buena. Es supremamente más optimista inclusive que la propia de los panameños. A punto tal de que están continuamente mostrando su interés en que Panamá acuda a los mercados internacionales de bonos, cosa que todavía no hemos hecho, y nuestro mensaje es que Panamá cree en los mercados, y seguirá presente en los mercados, y lo hará en el momento en que estén los términos y condiciones adecuados.

Realmente no tenemos ninguna presión, ni ningún apuro, porque tenemos suficientes alternativas de financiamiento a términos y condiciones atractivas para la República de Panamá.

Vista aérea de la Ciudad de Panamá, Costa del Este y tramo marino del Corredor Sur. Foto: Alexander Arosemena

¿ Le preocupa que tengamos grado de inversión en dos de las agencias y no en una?

No, no, en lo absoluto. A nosotros lo que más nos preocupa es la tasa de interés, el costo de financiamiento y el acceso a los mercados, lo cual se ha ido fortaleciendo de manera muy importante en el último año, que al final del día es lo clave.

Lo otro es una opinión, y no vamos a disputar una opinión que tienen todo su derecho a tenerla. Lo que a nosotros más nos interesa es cómo eso se traduce en una tasa de interés, en disponibilidad de financiamiento, en interés en financiar e invertir en el país, y cómo eso entonces se va reduciendo el peso relativo en el presupuesto del Estado y las finanzas públicas, lo cual se está logrando.

¿Qué mensaje le dan los inversionistas sobre el interés en apostar por Panamá?

El interés por Panamá cada día crece más y realmente la retroalimentación que estamos recibiendo inclusive excede nuestras expectativas del optimismo que ven sobre el futuro de Panamá, y ahora tenemos las tareas de contagiar al resto de los panameños de ese optimismo que tienen analistas que son muy rigurosos y muy disciplinados en su análisis.

¿Sigue la perspectiva de crecimiento del 3%, 4.5% a 5% para el próximo año?

Sí, nosotros estamos citando las proyecciones que está usando el Fondo Monetario Internacional que se convierte en un referente y efectivamente está en ese orden de magnitudes.