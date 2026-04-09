MEF dispuesto a revisar impacto del impuesto que afecta a las viviendas nuevas

ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

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El ministro Felipe Chapman aseguró que el MEF evaluará las propuestas del sector vivienda sobre el ITBI de 2%, siempre que no afecten la recaudación fiscal.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, manifestó que está dispuesto a analizar las propuestas del Consejo Nacional de la Vivienda (Convivienda) sobre el impacto del Impuesto a las Transferencias de Bienes Inmuebles (ITBI) que aplica a las viviendas nuevas, siempre que estén sustentadas técnicamente.

“No lo hemos analizado con ellos… no me han facilitado el estudio, me encantaría verlo”, afirmó Chapman, al salir de la juramentación de la nueva junta directiva de la Cámara de Comercio la noche del miércoles 8 de abril.

Los representantes de Convivienda, indicaron que la aplicación del ITBI encarecerá el costo de las viviendas porque generará un cargo adicional que terminarán pagando los compradores con el abono inicial. Además, precisaron que la recaudación de este impuesto es baja en comparación con lo que podría dejar de percibir el fisco si se paralizan obras y se desincentiva la actividad de la construcción.

Puntualmente, el estudio de Convivienda, presentado el miércoles ante una audiencia —entre los que se encontraban el director de la Dirección General de Ingresos, Camilo Valdés, y el viceministro de Economía, Fausto Fernández—, señala que la aplicación de la tasa de 2% del ITBI sobre las viviendas podría afectar a alrededor de 6,700 créditos hipotecarios que se retrasarían y 762 que podrían perderse.

Esto implicaría $526 millones menos en financiamiento y una caída de hasta $1,300 millones en actividad económica, además de una reducción de más de $120 millones en recaudación tributaria, al considerar el Impuesto sobre la Renta y el ITBMS (impuesto a las ventas).

Mientras que el ITBI solo podría generar $37 millones, muy por debajo del efecto negativo que produciría en la economía con menos créditos, ventas y caída de la construcción.

Más información: Impuesto a las viviendas nuevas asfixia a compradores y constructores

En ese sentido, Chapman reiteró que el ministerio mantiene “puertas abiertas” para evaluar iniciativas que aporten valor, siempre que “ayuden a comprenderlo con propuestas que ayuden a solucionar eso y que no afecte las recaudaciones de impuestos”. Precisó que aún no conoce el estudio de Convivienda pero esta dispuesto a dialogar sobre el tema.

Además, el ministro @FelipeChapman aclaró que el impuesto a las transferencias de bienes inmuebles no es nuevo, lo que venció fue la exención que existía para viviendas nuevas. Video Anel Asprilla. https://t.co/mMqQChOjdD pic.twitter.com/Cq8aXjRQ1g — La Prensa Panamá (@prensacom) April 9, 2026

Chapman aclaró que no se trata de la creación de un nuevo impuesto, sino del vencimiento de una exoneración. “El impuesto ya existía; lo que había era una exención a pagar el impuesto”, explicó, al referirse al ITBI que ahora se aplica también a la primera venta de viviendas nuevas.

Efectivamente no es nuevo este tributo, comnfirman los voceros de Convivienda, pero por más de 50 años, la Ley 106 de 1974 exoneró del ITBI (2%) la primera venta de viviendas nuevas en Panamá, aplicándolo solo a inmuebles usados. Sin embargo, el año pasado con la Ley 468 de 2025 y su modificación posterior (Ley 481 que es la que está vigente), se eliminó este beneficio.

La exoneración venció el 31 de diciembre de 2025, y desde enero de 2026 el impuesto se cobra también en viviendas nuevas, elevando su precio final, según Convivienda.

‘No se podrán reducir los subsidios’

En otro tema, el Ministro Felipe Chapman, destacó las proyecciones del Banco Mundial, que estiman un crecimiento de 3.9% para Panamá.

Explicó que el aumento en el precio del petróleo podría favorecer al Canal de Panamá: “Paradójicamente, cuando aumenta el precio del petróleo… aumenta la competitividad del Canal”, recordando que en 2008, con el barril a 140 dólares, se incrementó su volumen de tránsito por una ruta cuyo recorrido es más corto.

Además, dijo que por la situación en Medio Oriente se analiza constantemente cuál puede ser el efecto sobre la economía global y el país, pero sostuvo, que aún no se puede pensar en una recesión.

Sobre la situación económica global y el impacto en Panamá, esto fue lo que dijo el ministro del @Mef_Pma @FelipeChapman https://t.co/Jv0CT2FvT1 Video Anel Asprilla. pic.twitter.com/flXKkPs58C — La Prensa Panamá (@prensacom) April 9, 2026

El ministro también advirtió que el actual contexto internacional complica la reducción de subsidios. “No tenemos las condiciones adecuadas para ir eliminando subsidios, por razones obvias”, indicó, al mencionar la presión inflacionaria derivada del alza de combustibles.

El ministro del @Mef_Pma @FelipeChapman sostuvo que dada la situación de incertidumbre mundial con alza del precio del combustible no es viable en este momento reducir subsidios. Video Anel Asrpilla https://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/POm7JtRhwC — La Prensa Panamá (@prensacom) April 9, 2026

No obstante, subrayó la necesidad de fortalecer el manejo presupuestario: “Momentos difíciles… hacen más importante que tengamos la capacidad de traer al presupuesto mayor flexibilidad para hacerle frente a situaciones imprevistas”.

Finalmente, adelantó que el Gobierno trabaja en nuevas iniciativas legales, incluyendo ajustes a la Ley de Sociedades Anónimas y en las leyes especiales.