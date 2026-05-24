MEF inicia consultas para el presupuesto del año 2027

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las consultas presupuestarias para la vigencia fiscal 2027 se extenderán hasta el 5 de junio y reunirán a 96 instituciones del Estado, que deberán sustentar ante el Ministerio de Economía y Finanzas sus programas, proyectos y necesidades financieras.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) iniciará este lunes 25 de mayo el proceso de consultas presupuestarias para la vigencia fiscal 2027, con la participación de 96 instituciones gubernamentales, incluidos los Consejos Provinciales.

Las vistas presupuestarias se extenderán hasta el próximo 5 de junio y permitirán que ministros, viceministros y directores de entidades sustenten ante el MEF sus necesidades financieras, programas y proyectos previstos para el próximo año fiscal.

De acuerdo con el director de Presupuesto General del Estado, Aurelio Mejía, el proceso forma parte de lo establecido en el artículo 269 de la Constitución y constituye una de las etapas clave para la elaboración del anteproyecto de ley del Presupuesto General del Estado.

Durante la primera jornada comparecerán entidades como la Dirección General de Contrataciones Públicas, la Autoridad de Pasaporte de Panamá, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, el Tribunal de Cuentas, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Autoridad de Aeronáutica Civil y la Agencia del Área Económica Especial de Aguadulce.

Mejía explicó que la primera fase contempla la preparación de cifras preliminares y la identificación de las principales necesidades institucionales. Posteriormente, el MEF procederá con la evaluación técnica y la elaboración del anteproyecto presupuestario.

El funcionario detalló que, una vez concluido el documento, este será revisado por el despacho superior del MEF antes de ser presentado al Consejo de Gabinete para su aprobación.

Según el cronograma oficial, el proyecto de presupuesto deberá ser remitido a la Asamblea Nacional de Panamá a finales de julio, donde tendrá que superar tres debates legislativos: uno en la Comisión de Presupuesto y dos en el pleno.

Tras su aprobación y sanción por el presidente José Raúl Mulino, la Dirección de Presupuesto incorporará la información al sistema estatal para publicar en línea el Presupuesto General del Estado antes del 1 de enero de 2027.