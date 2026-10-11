NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que mantendrá intacta la meta fiscal de 2026 y no solicitará a la Asamblea Nacional una dispensa para atender los gastos derivados de la emergencia.

Con esto dicho, el déficit fiscal se mantendrá dentro del límite de 3.5% del producto interno bruto (PIB), incluso con los costos de la emergencia, aseguró la entidad.

Aunque la Resolución de Gabinete N.° 108 faculta al MEF para solicitar una dispensa temporal, esta no es obligatoria. Según el Ministerio, los gastos previstos pueden cubrirse sin exceder el límite fiscal establecido.

El Gobierno recurrirá a coberturas de seguros, donaciones y recursos no reembolsables para financiar la atención de las comunidades afectadas.

Solo se acudiría a deuda si resulta indispensable y se dará prioridad a condiciones concesionales, propias de situaciones de crisis, explicó la entiodad.

El MEF aclaró que los $100 millones autorizados para atender la emergencia nacional constituyen un monto máximo y no un gasto automático. Los recursos se utilizarán únicamente para cubrir necesidades comprobadas.

La administración de los fondos estará a cargo de un fideicomiso en el Banco Nacional, sujeto al refrendo de la Contraloría y a mecanismos de seguimiento, fiscalización y rendición de cuentas.