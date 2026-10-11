El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que mantendrá intacta la meta fiscal de 2026 y no solicitará a la Asamblea Nacional una dispensa para atender los gastos derivados de la emergencia.
Con esto dicho, el déficit fiscal se mantendrá dentro del límite de 3.5% del producto interno bruto (PIB), incluso con los costos de la emergencia, aseguró la entidad.
Aunque la Resolución de Gabinete N.° 108 faculta al MEF para solicitar una dispensa temporal, esta no es obligatoria. Según el Ministerio, los gastos previstos pueden cubrirse sin exceder el límite fiscal establecido.
El Gobierno recurrirá a coberturas de seguros, donaciones y recursos no reembolsables para financiar la atención de las comunidades afectadas.
Solo se acudiría a deuda si resulta indispensable y se dará prioridad a condiciones concesionales, propias de situaciones de crisis, explicó la entiodad.
El MEF aclaró que los $100 millones autorizados para atender la emergencia nacional constituyen un monto máximo y no un gasto automático. Los recursos se utilizarán únicamente para cubrir necesidades comprobadas.
La administración de los fondos estará a cargo de un fideicomiso en el Banco Nacional, sujeto al refrendo de la Contraloría y a mecanismos de seguimiento, fiscalización y rendición de cuentas.
El MEF asegura que la atención de la emergencia por el terremoto no alterará la meta fiscal de 2026. El déficit se mantendrá dentro del límite de 3.5% del PIB y no se solicitará una dispensa a la Asamblea Nacional. pic.twitter.com/vqkuJ6Lie0— La Prensa Panamá (@prensacom) October 11, 2026