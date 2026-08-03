MEF reemplazará el sistema e-Tax tras fraude con créditos fiscales detectados en operación Pandora

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El ministro de economía y finanzas, Felipe Chapman, anunció que además de las acciones judiciales, se colocarán nuevos controles internos y una nueva plataforma digital para reforzar la trazabilidad y transparencia en la Dirección General de Ingresos.

Tras la trama de corrupción y fraude relacionada con créditos fiscales y la manipulación del sistema e-Tax 2.0 de la Dirección General de Ingresos (DGI), que habría ocasionado una lesión patrimonial de aproximadamente $40 millones, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, anunció el reemplazo total de la plataforma tecnológica.

La investigación de la operación Pandora apunta a una presunta red integrada por funcionarios, exfuncionarios y particulares que habría manipulado el sistema para crear, transferir y comercializar créditos fiscales de manera irregular. El caso es investigado por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, a través de un video publicado en las redes sociales del ministerio, detalló que se sustituirá el actual sistema e-Tax por una plataforma digital más robusta, en la que cada trámite quedará registrado y podrá ser monitoreado paso a paso.

“Digitalizaremos lo que hoy se hace a mano: menos espacio para la trampa, un blindaje tecnológico cuidando el dinero de todos”, afirmó el ministro a la vez que calificó lo ocurrido en la institución como “inaceptable” y aseguró que quienes defraudaron al Estado deberán responder ante la justicia.

“Fue un esquema que durante años burló los controles, y quienes defraudaron al Estado van a responder ante la justicia y ante el país. En eso no hay negociación”, manifestó Chapman.

Chapman también aseguró que los servicios tributarios continuarán funcionando mientras se desarrolla el proceso de modernización tecnológica de la DGI. Como parte de las medidas,

La nueva plataforma busca eliminar procesos manuales considerados vulnerables, fortalecer los controles internos y mejorar la trazabilidad de las operaciones realizadas por funcionarios y contribuyentes.

El titular del MEF señaló que la conducta de las personas investigadas no debe afectar la reputación de la mayoría de los funcionarios de la institución, quienes, aseguró, realizan su trabajo con honestidad y compromiso.

“La inmensa mayoría de quienes trabajan en la institución son servidores honestos, que cumplen todos los días. No vamos a permitir que la conducta de unos pocos manche el trabajo de muchos”, expresó.

Chapman sostuvo que las medidas buscan evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir y proteger los recursos públicos para que sean utilizados en la generación de empleo, la atención de salud, la educación y la seguridad de la población.